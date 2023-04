Wettbewerb: Schick uns dein Gedicht über Frieden! Du bist Schülerin oder Schüler, zwischen 14 und 20 Jahren alt, und schreibst gerne Gedichte? Schick uns bis zum 25. April 2023 deine Gedanken zum Thema "Frieden" in jeglicher Gedichtform und Sprache zwischen vier und vierzehn Zeilen.

Dein Gedicht - vertont auf der Bühne?

Wenn Deutsch nicht deine Muttersprache ist, kannst du das Gedicht auch gerne in deiner Muttersprache einsenden. Eine Auswahl der eingesandten Gedichte wird der Chefdirigent der NDR Bigband, der norwegische Komponist und Saxofonist Geir Lysne, im Rahmen einer Komposition für Orgel, die NDR Bigband und Chor vertonen. Das Werk wird am 2. Juli 2023 im Rahmen des 72. Musikfest ION in Nürnberg von der NDR Bigband unter der Leitung ihres Chefdirigenten Geir Lysne uraufgeführt; weitere Aufführungen folgen.

Jury Geir Lysne Chefdirigent der NDR Bigband

Daniel Kaiser Leitung NDR Kulturjournal

Jörgpeter von Clarenau NDR Mikado, Kinder- und Jugendradio

Und so geht's:

Schick uns über das unten stehende Formular dein(e) Gedicht(e) und, solltest du unter 18 Jahre alt sein, die unterzeichnete Einverständniserklärung (hier zum Download) deiner Erziehungsberechtigten.

Die Mitglieder der NDR Bigband und Geir Lysne sind gespannt auf deine Ideen!

Einsendeschluss ist der 25. April 2023.

Teilnahmebedingungen: Es besteht kein Rechtsanspruch auf Teilnahme. Minderjährige Teilnehmer*innen brauchen die oben genannte Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Die Entscheidung hinsichtlich der Auswahl der Gedichte ist unanfechtbar.

