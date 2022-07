NDR Bigband: Abo für Hannover oder Hamburg zu gewinnen! Stand: 20.06.2022 09:00 Uhr Die jazzigste Art, sich zu binden: ein Abo der NDR Bigband. Spielen Sie mit, mit etwas Glück gewinnen Sie zwei Abos für Hamburg oder Hannover!

Erstmalig gibt es die Aboreihe der NDR Bigband nicht nur an den schönsten Spielstätten in Hamburg, sondern auch im Kleinen Sendesaal des NDR in Hannover zu hören - und das feiern wir mit einer Verlosung!

Viermal Jazz vom Feinsten, von einer Komposition des Chefdirigenten Geir Lysne, über Hollenbeck und Herbolzheimer. Drei der vier Programme sind Uraufführungen.

Gewinnen Sie Tickets!

Die NDR Bigband verlost unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern jeweils zwei Abonnements für die kommende Saison 2022/2023 - wahlweise in Hamburg oder Hannover. Einfach unten anhängendes Formular bis 15. September 2022 um 12 Uhr ausfüllen und absenden. Viel Glück!

Teilnahmebedingungen

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Gewinner werden per E-Mail informiert. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und sich für das Gewinnspiel registriert haben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR sowie deren Angehörige.

