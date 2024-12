Stand: 11.12.2024 15:00 Uhr "School's Out - It's Bigband Time" in Hamburg: Jetzt bewerben!

Die Schultour führt die NDR Bigband und ihre Crew jedes Jahr in ein anderes Bundesland im Sendegebiet. Vom 27. bis 28. März 2025 geht es für Workshops mit vier Schulbigbands an Schulen in Hamburg.

Vom 8. bis 11. April 2025 folgen dann die Konzerte der Schulbigbands mit den Profis der NDR Bigband.

Wenn Sie mit Ihrer Schulbigband in Hamburg dabei sein möchten, dann bewerben Sie sich bis zum 7. Februar 2025 über unten anhängendes Formular.

Hinweis: Die genauen Termine werden direkt mit den Schulen vereinbart.