Im Livestream: NDR Bigband spielt "Windows to Strawinsky"

Strawinsky-Festival

IM LIVESTREAM: So, 11.04.2021 | 21 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal (Platz der Deutschen Einheit 1)



"Windows to Strawinsky"

GEIR LYSNE

About Strawinsky - From My Point of View



NDR Bigband

Geir Lysne Arrangement und Leitung