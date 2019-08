NDR Bigband: Höhepunkte der Saison 2019/2020

Stand: 15.08.2019 11:00 Uhr

Highlights der Saison 2019/2020

Außergewöhnliche Programme und neue Ideen prägen auch die Saison 2019/2020 der NDR Bigband: Projekte von und mit Chefdirigent Geir Lysne sowie interessante Begegnungen mit hochkarätigen Gästen wie Palle Mikkelborg, Marilyn Mazur, Michael Abene, Alon & Joca und vielen anderen sorgen für Spannung.

Vier Abo-Konzerte - in der Elphi, der Fabrik und auf Kampnagel

Nachdem die neu aufgelegte Abo-Reihe im vergangenen Jahr auf große Resonanz gestoßen ist, kann sich das Publikum wieder auf zwei Auftritte im Großen Saal der Elbphilharmonie sowie jeweils ein Konzert in der Fabrik und auf Kampnagel freuen.

Videos 00:44 NDR Bigband: Jetzt auch im Abo! Die NDR Bigband bietet seit letzter Saison eine Abo-Reihe in spannenden Locations in Hamburg: zweimal in der Elbphilharmonie, einmal auf Kampnagel, einmal in der Fabrik. Video (00:44 min)

In der Elbphilharmonie präsentiert der Norweger Geir Lysne sein multimediales Werk über die norddeutsche Küste: "Watt About". Noch weiter in den Norden führt Chefdirigent Lysne das Publikum mit seinem Projekt "Polar Soundscapes". Gemeinsam mit der begnadeten Perkussionistin Marilyn Mazur macht er in der Fabrik Hamburg die physische Kraft der Trommeln erlebbar.

Das Konzert "Apollo. A Bigband Guide To The Galaxy", bei dem der dänische Saxofonist und Komponist Lars Møller das Thema "50 Jahre Mondlandung" auf Kampnagel in Hamburg feiert, rundet das Abonnementprogramm ab.

Studio Konzerte in Hamburg und Hannover

Die "Studio Eins Konzerte" in Hamburg, kuratiert von Musikern des Ensembles, würdigen mit Steve Gray's Piazzolla-Projekt und den "Songs of the Auvergne" den Arrangeur mit zwei Konzerten. Außerdem kommt einer der ganz Großen der Jazzszene zu Besuch: der ehemalige Leiter der WDR Big Band Michael Abene. Joe Gallardo, der langjährige erste Posaunist der Band mit lateinamerikanischem Feuer, feiert mit der NDR Bigband seinen 80. Geburtstag.

Mit vier "Studio Konzerten" im kleinen Sendesaal des Landesfunkhauses Niedersachsen ist die NDR Bigband auch wieder in Hannover präsent. Neben Lars Møllers "Apollo" und Steve Gray's "Piazzolla"und den "Songs of the Auvergne" kommt der Klarinettist Michael Moore nach Hannover und stellt seine gemeinsam mit der NDR Bigband eingespielte CD vor.

NDR Bigband auf Tour

Das Programm zum Download 4 MB Halbjahresvorschau 2019 Die zweite Halbjahresvorschau der NDR Bigband als PDF-Datei zum Herunterladen (Juli bis Dezember). Download (4 MB)

Zwei gute Bekannte der NDR Bigband, Alon Yavnai und Joca Perpignan, sind Gäste bei mehreren Konzerten im Norden: in Heide, Verden, Greifswald und Stralsund. Das 25-jährige Jubiläum der Musik- und Kongresshalle Lübeck feiert die NDR Bigband im Oktober mit einer Aufführung von Geir Lysnes "Watt About". Mit Lars Møllers Projekt "Ghandi Revisited", das den dänischen Trompeter Palle Mikkelborg in den Fokus stellt, gastiert die NDR Bigband in Dänemark und beim Jazz Open in Hamburg.

Im Kontext des Jubiläums "100 Jahre Volksabstimmung über die deutsch-dänische Grenze" ist 2020 zudem eine Kooperation mit einem dänischen Militärorchester geplant, die Musik dazu wird Peter Jensen schreiben.

Auf Tour nach Polen geht die NDR Bigband im November mit den in der Elbphilharmonie uraufgeführten und gefeierten Programmen "About Penderecki" und "My Polish Heart".

Nachwuchsförderung

Mit neuen Projekten in der Reihe "Discover Music!" geht die NDR Bigband wieder auf kleine und große Bigband-Fans zu. Zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven bereitet Rainer Tempel ein Konzertprogramm unter dem Motto "Die Wahrheit über das Jazzleben des Ludwig van B." vor. Die Schultour "School's Out - It's Bigband Time" führt im Winter 2020 durch fünf Hamburger Schulen, und auch beim Klangfest auf Kampnagel ist die NDR Bigband wieder dabei.

Nachwuchsarbeit ist dem Ensemble eine Herzensangelegenheit, so präsentiert die NDR Bigband auch in dieser Saison die Preisträger des "Jugend Jazzt"-Wettbewerbs Hamburg und beteiligt sich am Bigband-Wettbewerb der Bundesbegegnung "Jugend Jazzt", der 2020 beim NDR in Hamburg stattfindet. Weitere Workshops und gemeinsame Konzerte mit Jugend-Bigbands finden in Neubrandenburg und Celle statt.