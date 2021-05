Jetzt im Livestream: NDR Small Band feat. Sandra Hempel Stand: 06.05.2021 08:12 Uhr Jetzt im Livestream: Die NDR Bigband kann auch "Small": Gitarristin Sandra Hempel hat ihren Kollegen ein Programm für kleine Besetzung auf den Leib geschrieben und leitet das Projekt selbst.

"Das sind so unterschiedliche Typen - ich mag diesen heterogenen Haufen so gerne", schwärmt die Gitarristin Sandra Hempel über ihre Kollegen in der NDR Bigband, in der sie seit nun zwei Jahren als festes Mitglied spielt.

IM LIVESTREAM:

Do, 06.05.2021 | 21 Uhr

Hamburg, Rolf-Liebermann-Studio (Oberstraße 120)



NDR Small Band feat. Sandra Hempel:

Sandra Hempel Gitarre, Komposition, Leitung

Fiete Felsch Alt-Saxofon, Flöte

Frank Delle Tenor-Saxofon

Luigi Grasso Bariton-Saxofon, Bass-Klarinette

Dan Gottshall Posaune

Claus Stötter Trompete, Flügelhorn

Ingmar Heller Bass

Silvio Morger Schlagzeug

Florian Weber Klavier

Auftakt einer neuen Reihe: NDR Small Band

Mit ihrem Konzertprogramm für die NDR Small Band, dem Auftakt einer neuen inhaltlichen Reihe im Programm der NDR Bigband, hat Sandra Hempel eine neue Herausforderung angenommen: Aus Stammmusikern der Bigband stellt sie eine Small Band zusammen, fünf Bläser und Rhythmusgruppe, für die sie mit Schlagzeuger Silvio Morger und Pianist Florian Weber zudem weitere Musiker engagieren konnte.

Für die Gitarristin verbindet sich so das Beste zweier Welten - die Wucht und Farbenvielfalt eines Orchesters und zugleich die offenporige Beweglichkeit einer kompakten Band. Für das Konzert ihrer NDR Small Band hat Sandra Hempel ein Programm geschrieben, in dem die Reize ihres Spiels, der melodische Einfallsreichtum und die Sensibilität für die Prozesse des Zusammenspiels noch einmal neu zum Scheinen kommen.