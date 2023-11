Jetzt live aus der Elphi: NDR Bigband feat. Nikki Iles Jetzt live: In ihrem jüngsten Projekt mit der NDR Bigband reflektiert die britische Pianistin, Komponistin und Arrangeurin Nikki Iles über die Grenzen der Perfektion und die Lust auf das Spontane, Unabgeschlossene.

Das Konzert "A Love of Imperfect Things" wird live aus der Elbphilharmonie im Videostream übertragen.

Fr, 10.11.2023 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal (Platz der Deutschen Einheit 1)



A Love of Imperfect Things



Nikki Iles comp/ cond

Ian Thomas dr

NDR Bigband In meinen Kalender eintragen

Reflektion von Streben nach Perfektion

Als Composer in Residence der NDR Bigband nimmt sich Nikki Iles die Freiheit, mit einem Konzertprogramm den durchgestylten Lebensstil in unserer industrialisierten Welt und das Streben nach Perfektion zu reflektieren. "Wenn wir diesem Weg weiterverfolgen", so formuliert die erfahrene Bigband-Leiterin, "laufen wir Gefahr, den Bezug zur Realität zu verlieren - schließlich sind es die Abweichungen vom Perfekten, die uns zu Menschen machen."

Die Produktivität von Fehlern

Wie so viele wurde auch Nikki Iles durch die Begleiterscheinungen der Pandemie aus dem gewohnten Galopp ihrer Existenz als Musikerin und Bandleaderin gerissen, und sie nutzte die Phase von Ruhe und Zurückgezogenheit zu einigen grundsätzlichen Gedanken darüber, was ihr im Leben und in ihrer Musik wichtig ist. "An Improvisation hat mich fasziniert, dass sich die sogenannten Fehler, die passieren, wenn wir im Moment Risiken eingehen, oft als die aufschlussreichsten Teile unserer Geschichten erweisen."

Weitere Informationen Nikki Iles: Composer in Residence der NDR Bigband Die NDR Bigband freut sich auf eine intensive Zusammenarbeit mit der britischen Komponistin und Pianistin im Jahr 2023. mehr

Die Lust am Unperfekten

Die NDR Bigband ist eine Band von Solistinnen und Solisten, von Musikerinnen und Musikern, deren musikalische Identität darauf beruht, sich immer wieder auf Risiken einzulassen. Für sie hat Nikki Iles ein Programm geschrieben, das sie immer wieder dazu bringt, über ihre individuellen Grenzen hinauszugehen und neue Wege, neues Terrain zu erschließen. Auch Iles selbst hat dieses Projekt genossen, für die Komponistin und Arrangeurin selbst feiert "A Love of Imperfect Things" das vielfältige Gewebe des Lebens und ihre eigene Liebe für das Unperfekte.

VIDEO: NDR Bigband & Nikki Iles auf der JazzBaltica 2023 (3 Min)