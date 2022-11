Jetzt live: Hendrika Entzian & NDR Bigband - Music for Bigband Stand: 26.11.2022 20:18 Uhr Mit Hendrika Entzian stellt die NDR Bigband heute Abend eine Musikerin mit norddeutschen Wurzeln vor, die längst zu den Leuchttürmen im Bereich des orchestralen Jazz in Deutschland zählt.

Hendrika Entzian am Pult der NDR Bigband

Im Fußball ist es immer eine große Sache, wenn eine der Spielerinnen aus der Gegend stammt, in der ihre Mannschaft zu Hause ist. Das gilt gegenseitig, für den Verein und sein Publikum genauso wie für die Spielerin. Im Jazz ist es nicht anders, höchstens etwas leiser.

Wenn Kontrabassistin, Komponistin und Arrangeurin Hendrika Entzian mit ihrer so farbenfrohen wie feinfühligen Musik für einen Abend die Leitung der NDR Bigband übernimmt, kommen besondere Energien ins Spiel.

Arbeit an der Struktur

Die Kontrabassistin, Arrangeurin, Komponistin und Orchesterleiterin Hendrika Entzian wurde 1984 in Kiel geboren, und als sie begann, sich für Jazz zu interessieren, war die NDR Bigband ein fester Bestandteil ihrer Musik-Diät. Später studierte sie Kontrabass bei Lucas Lindholm, dem langjährigen Bassisten der NDR Bigband, wechselte schließlich nach Köln, wo sie ihren Master im Bereich Jazz-Komposition anschloss.

Längst zählt sie sowohl als Kontrabassistin wie auch als Bandleaderin zur Crème der aktuellen deutschen Szene, eine Musikerin, die es versteht, Fäden zu verknüpfen, verschiedene Impulse auszubalancieren und dafür zu sorgen, dass die individuellen Stimmen der Musiker ihrer Bands optimal zur Geltung kommen.

Co-Working und Co-Writing

In ihrem engeren musikalischen Umfeld legt Hendrika Entzian Wert auf Nachhaltigkeit, auf das gemeinsame Wachstum, das hilft, ein gemeinsames, musikalisches Verständnis zu entwickeln, gemeinsames Gespür für den Atem der Musik und damit auch ihre Kunst wachsen lässt.

Sehr gern bezieht sie die Musikerinnen und Musiker mit ihren Ideen auch in der Großformation Hendrika Entzian+ in den Kompositionsprozess mit ein: "Ich komme nicht mit meinem Batzen Noten an, und das ist es dann", erklärt sie, "ich will, dass die Menschen in der Musik vorkommen, denn ich finde das bereichernd und viel schöner."

Arbeit mit der NDR Bigband

Wie sie diese Idee mit der NDR Bigband umsetzt, das muss sich erst noch finden. Aber die Voraussetzungen sind gut. Auch wenn sie schon lange ihren Lebensmittelpunkt nach Westdeutschland verlegt hat, steht Hendrika Entzian nach wie vor in enger Verbindung mit einigen der Kolleginnen und Kollegen aus der Band, die wissen, wie sie arbeitet. "Das ist die Bigband, die mich am längsten begleitet", erklärt sie mit spürbarer Vorfreude, "ich kenne die Band sehr gut, aber nicht sehr gut persönlich." Noch nicht sehr gut persönlich, aber das wird sich ändern.

Sa, 26.11.2022 | 20 Uhr

Hamburg, Rolf-Liebermann-Studio (Oberstraße 120)



"Music for Bigband"



NDR Bigband

Hendrika Entzian Leitung In meinen Kalender eintragen