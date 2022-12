Jetzt live aus der Elphi: NDR Bigband mit Pursglove & Weber

Abo-Konzert #2

So, 04.12.2022 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal (Platz der Deutschen Einheit 1)



Chromatic Aberration - A double concerto for piano, trumpet and bigband



Floran Weber Klavier

Percy Pursglove Trompete

Geir Lysne Leitung

NDR Bigband