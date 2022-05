Stand: 17.05.2022 09:00 Uhr Abo- und Ticketinformationen Kiel

Ab der Saison 2022/2023 veranstaltet der NDR die Konzerte in Kiel selbst. Die Verwaltung und Organisation von Abonnements und Kartenvertrieb laufen daher ab dem Sommer über den NDR Ticketshop.

Aufgrund der Renovierung des Kieler Schlosses sind wir aktuell nach wie vor auf den Ersatzspielort Wunderino Arena angewiesen und können so wegen der eingeschränkten Verfügbarkeit der Arena in der Saison 2022/2023 nur drei - statt bisher vier - Konzerte in Kiel anbieten. Dabei haben wir erstmalig auch ein Konzert der NDR Radiophilharmonie aufgenommen, die sich in den letzten Jahren unter Chefdirigent Andrew Manze bereits mit großem Erfolg bei Konzerten des SHMF in Kiel präsentiert hat.

Wer ein viertes Konzert in der Saison 2022/2023 hinzubuchen möchte, kann als Kieler Abonnent:in ein Sonderkonzert in der Hamburger Elbphilharmonie zu den üblichen Kieler-Abokonditionen hinzubuchen!

Karten- und Abobestellungen

Einzelkarten bestellen Sie entweder online über die jeweilige Veranstaltungsseite oder über die die Tickethotline: Mo bis Fr 9-17 Uhr unter der (0511) 277 898 99.

Einzelkartenvorverkauf: ab 18. Juli 2022, 9 Uhr

Abonnementbestellungen können Sie ebenfalls persönlich, telefonisch oder über folgendes Online-Bestellformular vornehmen:

NDR Ticketshop im Landesfunkhaus Niedersachsen

Südeingang vom Landesfunkhaus Niedersachsen am Maschsee

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22 | 30169 Hannover

Mo bis Fr: 9-17 Uhr

Telefon: (0511) 277 898 99

E-Mail: ticketshop.hannover@ndr.de

Preise Einzelkarten Kiel PK I PK II PK III PK IV PK V PK VI Einzelkarte Vollpreis 49 € 42 € 35 € 28 € 21 € 14 € Einzelkarte U30 24,50 € 21 € 17,50 € 14 € 10,50 € 7 €

Preise Abonnement Kiel PK I PK II PK III PK IV PK V Abo Vollpreis 112 € 96 € 80 € 64 € 48 € Abo U30 74 € 63 € 53 € 42 € 32 € Summe Einzeltickets 147 € 126 € 105 € 84 € 63 €

Ermäßigungen

Bis zum vollendeten 30. Lebensjahr erhalten Konzertbesucher:innen eine Ermäßigung von 50 %.

erhalten Konzertbesucher:innen eine Ermäßigung von 50 %. Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung erhalten mit Vorlage Ihres Schwerbehindertenausweises eine Ermäßigung von 50 %. Sofern im Ausweis ein "B" vermerkt ist, erhält die Begleitperson eine Freikarte (buchbar unter 0511 277 898 99 im NDR Ticketshop).

erhalten mit Vorlage Ihres Schwerbehindertenausweises eine Ermäßigung von 50 %. Sofern im Ausweis ein "B" vermerkt ist, erhält die Begleitperson eine Freikarte (buchbar unter im NDR Ticketshop). Inhaber der NDR Kultur Karte erhalten auf ein begrenztes Kartenkontingent eine Ermäßigung von 10 % beim Kauf von bis zu zwei Tickets.

Warnung vor dem Zweitmarkt

Im Internet werben einige Online-Plattformen mit Tickets für ausverkaufte Veranstaltungen in der Elbphilharmonie. Es handelt sich dabei um Zweitmarkt- Anbieter, die zum Teil Tickets aus dubiosen Quellen und zu stark überhöhten Preisen anbieten. Nur der Kauf an offiziellen Vorverkaufsstellen und über ndr.de/kielkonzerte bzw. über den dort beim jeweiligen Konzert angegebenen Ticketlink schützt vor bösen Überraschungen.

Bild- und Tonaufnahmen

Bild- und Tonaufnahmen im Konzertsaal sind allein den Profis vom NDR erlaubt, dem Publikum dagegen untersagt. Wer es doch probiert, kann für dadurch entstandenen Schaden haftbar gemacht werden. Der Schutz unserer Künstler:innen gebietet uns dieses Vorgehen.

Termin- oder Programmänderungen

Änderungen von Besetzung, Programm und Terminen bleiben wie immer vorbehalten. Sollte ein Konzert aus Gründen, die der NDR nicht zu vertreten hat, nicht durchführbar sein, können daraus keine Ansprüche gegen den NDR abgeleitet werden. Durch zusätzliche Technikaufbauten bei einzelnen Konzerten kann es in seltenen Fällen zu kurzfristigen Umplatzierungen kommen.

Corona-Hinweis

Bitte beachten Sie: Aufgrund der anhaltenden Pandemie-Situation kann es zu Änderungen im Konzertbetrieb kommen. Über unsere Website, die App sowie die sozialen Medien erhalten Sie alle aktuellen Informationen.

