Stand: 17.05.2022 09:00 Uhr Abonnement-Bestellung: NDR Konzerte in Kiel

Aufgrund der Renovierung des Kieler Schlosses sind wir aktuell nach wie vor auf den Ersatzspielort Wunderino Arena angewiesen und können so wegen der eingeschränkten Verfügbarkeit der Arena in der Saison 2022/2023 nur drei - statt bisher vier - Konzerte in Kiel anbieten. Als viertes Konzert besteht für Kieler Abonnent:innen die Option, Karten für das Sonderkonzert mit Paavo Järvi und Stephen Isserlis in der Elbphilharmonie dazu zu buchen - zu den gewohnten Abokonditionen!

Interesse? Buchen Sie Ihr Kiel-Abonnenment jetzt direkt online!

Preise Abonnement Kiel PK I PK II PK III PK IV PK V Abo Vollpreis 112 € 96 € 80 € 64 € 48 € Abo Schüler/Studenten/Auszubildende 74 € 63 € 53 € 42 € 32 € Summe Einzeltickets 147 € 126 € 105 € 84 € 63 €

An den

NDR Ticketshop

im Landesfunkhaus Niedersachsen

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22

Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr

Telefon (0511) 277 898 99

E-Mail: ticketshop.hannover@ndr.de

Abonnementbestellung Wenn Sie mehr als 4 Abos bestellen möchten, füllen Sie das Formular bitte mehrfach aus oder wenden sich direkt an den Ticketshop. Hiermit bestelle ich Abonnements in folgender Anzahl: * 1 2 3 4 Gewünschte Platzgruppe (nicht bei allen Abos wählbar): I II III IV V VI Besondere Wünsche, Anmerkungen, Sonstiges: Bitte geben Sie die Kontaktdaten aller Abonnent*innen an: Abonnent:in 1 Name, Vorname: * Straße, Hausnummer | PLZ, Ort: * Telefon: * E-Mail: * Bei Bedarf können Sie einen Ermäßigungsnachweis mitschicken (max. 2 MB): Abonnent:in 2 Name, Vorname: Straße, Hausnummer | PLZ, Ort: Telefon: E-Mail: Bei Bedarf können Sie einen Ermäßigungsnachweis mitschicken (max. 2 MB): Abonnent:in 3 Name, Vorname: Straße, Hausnummer | PLZ: Telefon: E-Mail: Bei Bedarf können Sie einen Ermäßigungsnachweis mitschicken (max. 2 MB): Abonnent:in 4 Name, Vorname: Straße, Hausnummer | PLZ: Telefon: E-Mail: Bei Bedarf können Sie einen Ermäßigungsnachweis mitschicken (max. 2 MB): Zusatzoption: Tickets für das Sonderkonzert mit Paavo Järvi und Stephen Isserlis in der Elbphilharmonie Hamburg Hiermit bestelle ich zusätzlich folgende Anzahl Tickets für das Sonderkonzert in der Elphi: 1 2 3 4 Gewünschte Preisgruppe: I (à 35,28 €) II (à 30,24 €) III (à 25,20 €) IV (à 20,16 €) V (à 15,12 €) Besondere Wünsche, Anmerkungen, Sonstiges: Bitte geben Sie Ihre Rechnungsdaten an: Rechnungsname: * Rechnungsanschrift: * Straße, Hausnummer | PLZ, Ort Telefon: * E-Mail: * Bitte kontaktieren Sie mich vorzugsweise via: Telefon E-Mail Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR und der NDR Ticketshop (NDR Media) die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!