Stand: 17.05.2023 11:40 Uhr Graham Bonney feiert Geburtstag

Gut gelaunt wie eh und je und immer noch voller Tatendrang, präsentiert sich der smarte Engländer. "One Night In Rio" besingt er in seiner aktuellen Single. Am 2. Juni 2023 feiert Graham Bonney 80. Geburtstag - und ist bis heute ein Entertainer mit Leib und Seele.

Der Sonnyboy aus England

Schon als Kind war die Bühne sein Zuhause. Graham Bonney übernahm erst kleine Rollen im Film. Mit 16 Jahren startete er dann seine Musikkarriere und gründete eine Schulband. Zu der Zeit bekam Bonney auch seine erste E-Gitarre von seiner Mutter geschenkt. Daraufhin schloss er sich als Gitarrist verschiedenen Bands an. Bonney spielte unter anderem mit dem späteren Jimi-Hendrix-Schlagzeuger Mitch Mitchell in der Band "Riot Squad". Damals noch Rock’n’Roll und Hardrock.

Der erste Hit

Zusammen mit Barry Manson komponierte Graham Bonney 1965 seinen ersten Hit "Supergirl". Ein Jahr später ging es dann für den jungen Pop-Sänger nach Deutschland. Hier wurde "Supergirl" zu einem großen Erfolg. Damit hielt er sich monatelang in den TOP 10 und verdrängte sogar die Beatles von Platz 1 der "Bravo-Musicbox".

Vollgas für die Karriere in Deutschland

Graham Bonney setzte nun auf deutsche Texte und Schlager-Melodien. Erfolgstitel waren unter anderem "Das Girl mit dem La-La-La", "Siebenmeilenstiefel" oder "Wähle 3-3-3". So wurde Bonney schnell zur festen Größe im deutschen Schlager. In den 70er-Jahren begeistere der Entertainer mit Bühnenpräsenz das Publikum. Seiner Leidenschaft ist Graham Bonney bis heute treu geblieben. Auch mit 80 Jahren macht er noch Musik und lässt es sich nicht nehmen, vor Publikum aufzutreten. Zum Geburtstag gibt es einen neuen Song: Rocken hält die Herzen jung. Für Bonney stimmt das auf jeden Fall!

Weitere Informationen Die Top 15 Hörerhitparade - Sie entscheiden! Nur auf NDR Schlager - für alle Schlagerfans zum Mitmachen! In den Neuvorstellungen ist diesmal Uta Bresan dabei. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 02.06.2023 | 11:12 Uhr