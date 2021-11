Stand: 01.11.2021 00:01 Uhr Die Top 15 Hörerhitparade - Sie entscheiden!

Alle Schlagerfans in Norddeutschland können in der Sendung Top 15 Hörerhitparade auf NDR Schlager Woche für Woche mitentscheiden, welche Künstlerinnen und Künstler die Plätze belegen. Die Top 15 Hörerhitparade hat ihren festen Sendeplatz jeden Freitag von 10 bis 12 Uhr. Die Wiederholung der Sendung ist am darauffolgenden Montag in der Zeit von 20 bis 22 Uhr zu hören. In der aktuellen Ausgabe sind Wolfgang Petry und Laura Wilde mit ihren Titeln vertreten. Alle Interpretinnen und Interpreten dürfen mit einem Lied bis zu sieben Wochen dabei sein.

Jeder hat eine Stimme

Und so können Sie mitmachen: Abstimmen können Sie ausschließlich per Telefon. Die Nummer lautet 0137 – 59 59 59 plus die beiden Endziffern (Startnummer) ihres Lieblingsinterpreten. Die Leitungen sind geschaltet von Freitag 12 Uhr bis Montag 24 Uhr. Der Anruf kostet 14 Cent aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk ist teurer. Jeder hat eine Stimme. Mehrfachanrufe werden herausgefiltert. Die Top 15 ist die einzige Hörerhitparade für Schlagerfans im Norden. Bei uns entscheiden Sie!

Informationen zur aktuellen Hitparaden-Tabelle: Die Künstlerinnen und Künstler, die mit dem "Raus*" gekennzeichnet sind, dürfen in dieser Woche nicht mehr gewählt werden, da sie bereits 7 Mal dabei waren. Die Startnummern 15 bis 18 sind Neuvorstellungen.

