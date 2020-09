Stand: 31.01.2013 12:00 Uhr

Andrea Wilke

Eigentlich wollte Andrea Wilke Lehrerin für Musik und Mathematik werden, aber kurz nach dem Studium in Kiel kam sie durch ihre Tätigkeit als Sängerin zum Radio. Von der NDR 1 Welle Nord nach kurzer Zeit zu NDR 2.

Auch im Fernsehen war sie viele Jahre zu sehen, in Jugendsendungen des NDR, Talk- und Musiksendungen u.a. für den WDR und den ORB. Seit 2003 ist Andrea Wilke NDR Kultur Moderatorin und vor allem in der Matinee zu hören. Die gebürtige Lübeckerin ist mit Leib und Seele Norddeutsche. In ihrer Freizeit segelt sie gern mit ihrer Familie über die Ostsee.