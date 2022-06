Stand: 08.06.2022 18:47 Uhr Der Nachtclub vom 06.06.2022 - 10.06.2022

Der Nachtclub montags bis freitags von 20 bis 22:00 Uhr mit Rock und Popmusik abseits des Mainstreams. Am Freitag um 20:00 Uhr gibt es das Nachtclub Special zu 60 Jahren Rolling Stones mit Uli Kniep, danach um 21:00 Uhr den Nachtclub ÜberPop: Der Sound der Stadtteile mit Siri Keil.

Von 22:00 Uhr bis 24 Uhr gibt es live Konzertmitschnitte bei Nachtclub in Concert, am Freitag um diese Zeit wiederholen wir die N-Joy Soundfiles Hip-Hop mit DJ Mad.

Der Nachtclub vom 06.06.2022 - 10.06.2022 Datum Moderation: Montag, 06.06.2022, 20 - 21 Uhr Matias Boem Montag, 06.06.2022, 21 - 22 Uhr Uli Kniep Dienstag, 07.06.2022, 20 - 21 Uhr Paul Baskerville Dienstag, 07.06.2022, 21 - 22 Uhr Matias Boem Mittwoch, 08.06.2022, 20 - 21 Uhr Wiederholung N-JOY Nachtclub Intro - Jessica Schlage Mittwoch, 08.06.2022, 21 - 22 Uhr Wiederholung N-JOY Club Donnerstag, 09.06.2022, 20 - 21 Uhr Harald Mönkedieck Donnerstag, 09.06.2022, 21 - 22 Uhr Paul Baskerville Freitag, 10.06.2022, 20 - 21 Uhr "Time Is On My Side" – Die Rolling Stones feiern ihr 60. Jubiläum - mit Uli Kniep Freitag, 10.06.2022, 21 - 22 Uhr Nachtclub ÜberPop: Der Sound der Stadtteile - mit Siri Keil

Nachtclub in Concert vom 06.06.2022 - 10.06.2022 Datum Thema Montag, 06.06.2022, 22 - 23 Uhr Die Wiederholung von Urban Pop: "U2: auf dem Gipfel (2/2)" Montag, 06.06.2022, 23 - 24 Uhr Aufnahmen der "Elevation Tour 2001" von U2 Dienstag, 07.06.2022, 22 - 23 Uhr Elbow beim A Summer's Tale Festival 2019 Dienstag, 07.06.2022, 23 - 24 Uhr Elbow beim A Summer's Tale Festival 2019 (Teil 2), danach Whenyoung beim gleichen Festival Mittwoch, 08.06.2022, 22 - 23 Uhr Shirley Davis & The Silverbacks beim Kunstflecken Festival 2019 Mittwoch, 08.06.2022, 23 - 24 Uhr Shirley Davis & The Silverbacks beim Kunstflecken Festival 2019 (Teil 2), danach Taloula beim Reeperbahn Festival 2021 Donnerstag, 09.06.2022, 22 - 23 Uhr Friska Viljor beim Rolling Stone Weekender 2021 Donnerstag, 09.06.2022, 23 - 24 Uhr Friska Viljor beim Rolling Stone Weekender 2021 (Teil 2), danach Mavi Phoenix beim Reeperbahn Festival 2021 Freitag, 10.06.2022, 22 - 23 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop Freitag, 10.06.2022, 23 - 24 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop

