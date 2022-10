Maria Richter

Geburtsdatum: 27.02.1987

Geburtsort: Rostock

Bei NDR 2 seit: August 2022

Bei NDR 2 präsentiere ich: das NDR 2 Update

Mein stärkster Moment: Als ich meine Koffer gepackt habe und viel zurückließ, um anderthalb Jahre auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten. Eine wunderschöne und unvergessliche Zeit.

Mein schwächster Moment: Wenn beim Shoppen mal wieder aus einem „nur mal gucken“ dann doch ein „ach, man gönnt sich ja sonst nix…“ wird.

Nicht verzichten kann ich auf: Sonne, Strand, Meer, meine Lieblingsmenschen und ein schönes Glas Wein.

Meine Welt wäre noch schöner ... mit mehr Sonne, Strand, Meer, meinen Lieblingsmenschen und einem guten Wein.

Wenn ich nicht im Studio stehe, bin ich am liebsten ... am Wasser oder in meinem Bett.

Noch was? Hinfallen ist wie anlehnen, nur später. (Sebastian 23)

