Sendedatum: 28.02.2022 13:20 Uhr Telefonseelsorge: Nummer gegen die Angst vor dem Krieg

Die Bilder, die wir aus Kiew, Charkiw oder von der ukrainischen Grenze sehen, sind verstörend. Und dann die Frage: Kommt uns dieser Krieg noch näher? Wie weit wird der Diktator in Moskau gehen? Es ist toll, wenn man Menschen in seiner Nähe hat, mit denen man über seine Sorgen, seine Ängste reden kann. Wer einen solchen Menschen nicht hat, dem hilft die Deutsche Telefonseelsorge - auch in Zeiten des Krieges.

Die Bilder von Explosionen, Panzern und Menschen auf der Flucht sind nervenzehrend. Russland schürt mit seinem Krieg gegen die Ukraine Angst und Verzweiflung - auch hier in Deutschland. Die Deutsche Telefonseelsorge hilft, mit bedrückenden Gefühlen umzugehen - die ehrenamtlich Mitarbeitenden sind rund um die Uhr kostenfrei erreichbar unter:

0800 / 111 0 111

0800 / 111 0 222

116 123.

Ratsuchende, die nicht telefonieren, sondern chatten möchten, können das über die Webseite online.telefonseelsorge.de tun. Auch Vor-Ort-Termine bietet die Deutsche Telefonseelsorge an.

Alle Services sind nach eigenen Angaben kostenlos und anonym.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 28.02.2022 | 13:20 Uhr