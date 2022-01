Holger Ponik

Geburtsdatum: 22. April 1969

Geburtsort: Hamburg an der Elbe

Bei NDR 2 seit: 2001 - das Jahr, in dem ich mein Studium der "Angewandten Kulturwissenschaften“ in Lüneburg abgeschlossen habe und mir sagte: "Jetzt erstmal ein paar Jahre nichts tun und Spaß haben.“ ;-)



Bei NDR 2 moderiere ich: Der NDR 2 Vormittag

Mein stärkster Moment: wenn ich morgens gegen 5:20 Uhr unter der Dusche ein Medley der größten Hits von Jamiroquai, Bon Jovi, Wham! und Mark Forster singe.

Mein schwächster Moment: immer, wenn ich beim Shoppen im Schaufenster coole Schuhe oder Sneakers sehe.

Nicht verzichten kann ich auf: Kaffee am Morgen und positive, entspannte Menschen um mich herum.

Meine Welt wäre noch schöner: mit einem Badesee vor dem Haus und der Möglichkeit, den NDR 2 Morgen direkt aus dem Bett zu moderieren.

Wenn ich nicht im Studio stehe, bin ich am liebsten ... mit meiner Freundin Nina in St. Peter-Ording oder auf Rügen, mit meiner Tochter Jules auf'm Mountainbike unterwegs oder mit meinem Sohn Tom auf dem Tennisplatz.

Noch was? Wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, frag nach Salz und Tequila – schade um jeden Tag, an dem man nicht wenigstens einmal gelacht hat.

