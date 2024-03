Sendedatum: 01.08.2014 06:16 Uhr Udo Martens - so seh' ich es

Nach dem Finale der NDR 2 Kultcomedy "Frühstück bei Stefanie“ im Juni 2013 hatte sich Norddeutschlands bekanntester Lebenskünstler ganz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um in der Abgeschiedenheit der mütterlichen Wohnung, frei von jeder Hausarbeit, über den tieferen Sinn der Dinge nachzudenken.

AUDIO: Udo Martens - My Way (5 Min) Udo Martens - My Way (5 Min)

Achtung: Letzte Folge Udo Martens!

Am Freitag, 1. August 2014, haben wir die allerletzte Folge von "Udo Martens - so seh' ich es" gesendet. Das ist eine traurige Nachricht, aber auf jedes Ende folgt ja bekanntlich auch ein neuer Anfang: Andreas Altenburg und sein Team haben sich natürlich schon längst etwas Neues ausgedacht - aber das ist noch streng geheim. Nur so viel sei verraten: Im Herbst gibt es eine brandneue, typisch norddeutsche Comedy bei NDR 2: "Wir sind die Freeses".

Podcast Udo Martens - so seh' ich es Norddeutschlands bekanntester Lebenskünstler weiß, wie der Hase läuft. Seine Einsichten über den tieferen Sinn der Dinge teilte er mit den NDR 2 Hörern - immer freitags um 6.16 und 8.18 Uhr. mehr

