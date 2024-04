Sendedatum: 04.04.2024 19:05 Uhr NDR 2 Spezial: Rauf auf's Rad - ab in die neue Fahrradsaison!

Abstauben, Ketten fetten, Reifen aufpumpen und Abfahrt! Viele machen sich fit für das neue Fahrrad-Jahr. Spontan in der Werkstatt vorbeifahren? Das geht kaum noch, weil viele Fahrradhändler jetzt schon überlastet sind. Was kann ich also gut an meinem Rad selbst machen? Was taugen günstige E-Bikes und Billig-Zubehör aus Online-Shops? Und was bringt mehr Sicherheit, damit mein Fahrrad möglichst nicht geklaut wird? Wir geben euch Tipps für die neue Rad-Saison 2024 - am Donnerstagabend, ab 19:05 Uhr.

Moderation: Dennis Schwalm

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | NDR 2 Spezial - Das Thema | 04.04.2024 | 19:05 Uhr