NDR 2 Spezial: Musk, Zuckerberg & Co: Wie ticken Superreiche?

Es gibt immer mehr Superreiche auf der Welt – und sie werden immer reicher. Das zeigt eine neue Oxfam-Studie. Aber nicht nur das! Superreiche mischen sich auch in die Politik ein. Prominentestes Beispiel: Tech-Milliardär Elon Musk berät den neuen US-Präsidenten Trump. Was treibt ihn und andere Milliardäre eigentlich an? Ab wann wird die Kombination aus Geld und Macht vielleicht gefährlich? Und wo bewirken Reiche mit ihrem Vermögen auch Gutes? Das besprechen wir im NDR 2 Spezial mit einem Vermögensforscher.

NDR 2 Spezial, Donnerstag 21.01.2025, nach den 18 Uhr Nachrichten.

Moderation: Jessica Liedtke