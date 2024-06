Sendedatum: 20.06.2024 19:05 Uhr NDR 2 Spezial - Das Thema: Raus aus der Einsamkeit

Vor kurzem hat Bundesfamilienministerin Lisa Paus das erste Einsamkeitsbarometer vorgestellt. Es zeigt: Immer mehr Menschen in Deutschland sind einsam und leiden darunter.

Vor allem bei jungen Menschen sind die Zahlen enorm gestiegen. Deswegen hat das Ministerium jetzt eine Aktionswoche mit vielen Veranstaltungen gegen Einsamkeit gestartet. Was können wir tun, wenn wir uns einsam fühlen? Wo gibt es Netzwerke bei uns im Norden? Und warum ist das Thema auch für die eigene Gesundheit so wichtig? Darüber sprechen wir am Donnerstag, 20.06. im "NDR 2 Spezial - das Thema: Raus aus der Einsamkeit!". Direkt nach den Nachrichten um 19:05 Uhr.

Moderation: Johanna Honsberg

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 20.06.2024 | 19:05 Uhr