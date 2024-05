NDR 2 Spezial - Das Thema: Rassistische Parolen – wie gehen wir damit um? Feiernde Menschen grölen zu einem Pop-Song einen ausländerfeindlichen Text, zeigen teilweise den Hitlergruß. Die Aufregung nach dem Video aus Sylt ist groß.

Wir sprechen im NDR 2 Spezial mit Menschen, die solche Botschaften nicht stehen lassen wollen, und geben Tipps, wie jeder von uns in Situationen wie diesen am besten reagieren kann – egal ob auf Partys, im ÖPNV oder im Verein. Darüber sprechen wir am Donnerstag, im NDR 2 Spezial ab 19.05 Uhr.

Moderation: Marco Schleicher