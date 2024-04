NDR 2 Spezial - Das Thema: Mit Abnehmen zur Traumfigur?

Ob mit Tipps zur gesunden Ernährung, Sportroutinen oder der neusten Abnehmspritze: Dass wir abnehmen sollten, bekommen wir überall zu hören. Doch funktionieren solche Mittel überhaupt? Und warum wird das Abnehmen bei uns im Alltag, in den Medien und in der Medizin so viel diskutiert? Darüber sprechen wir - am Donnerstagabend, ab 19:05 Uhr.

Moderation: Johanna Honsberg