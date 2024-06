NDR 2 Spezial - Das Thema: Europa wählt

Millionen Menschen entscheiden in dieser Woche über die Zukunft Europas. Wir wählen wieder ein neues EU-Parlament und können so in der Weltpolitik mitbestimmen, was passiert. Vor allem bei den großen Themen wie Klimawandel, Kriege oder auch Migration.

Wie viel Einfluss hat unsere Stimme bei der Europawahl wirklich? Wie könnte Europa in Zukunft aussehen? Und wie stark ist die EU überhaupt noch? Das sind nur einige Fragen, die wir am Donnerstagabend im NDR 2 Spezial besprechen. Direkt nach den Nachrichten um 19 Uhr.

Moderation: Julia Faltermeier