Plötzlich warm: Jessica & Henrik spendieren Wikinger-Schach Sendedatum: 18.02.2021 14:00 Uhr Viele haben sich gerade erst einen Schlitten oder Schlittschuhe gekauft. Den können sie jetzt erstmal einmotten. Jessica und Sascha verlosen im NDR 2 Nachmittag zwei Wikinger-Schachspiele für draußen!

Huch! Plötzlich Sommer? Oder zumindest “Spontanfrühling"? Eben noch knackiger Frost und Schneemassen - und jetzt ist zum Teil T-Shirt-Wetter in Sicht. Da wird sich mancher ärgern, der ganz schnell noch einen Schlitten oder Schlittschuhe gekauft hat. Unser Tipp: nicht ärgern - sondern jetzt mitmachen! Jessica & Henrik verschenken heute zweimal Sommer gegen Winter!

- Mitmachen kann, wer in dieser oder in der vergangenen Woche einen Schlitten gekauft hat.

- Einfach Kassenzettel/Quittung abfotografieren oder scannen und dann aber damit an NDR 2 - mit dem Messenger in der NDR 2 App oder über das Formular auf dieser Seite.

- Unter allen Teilnehmer*innen verlosen Jessica & Sascha zwei Wikinger-Schach-Holzwufspiele (auch "Kubb" genannt).

- Teilnahmeschluss: 18. Februar 2020, 17.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter*innen des NDR und ihre Angehörigen können nicht teilnehmen. Hinweise zum Datenschutz gibt es hier.

Viel Spaß beim Mitmachen - mit ein bisschen Glück seid Ihr bestens gerüstet für die warmen Tage, die da kommen.

