DFB-Debakel: Zeit für einen Neuanfang Stand: 18.11.2020 16:36 Uhr Nach dem 0:6-Debakel gegen Spanien mehren sich die Stimmen nach einem Wechsel auf der Bundestrainer-Position. Zur DFB-Klatsche, sagt Fabian Wittke, NDR 2 Sport, seine Meinung.

von Fabian Wittke

Immerhin! Die Millionen Nationaltrainerinnen und Nationaltrainer zu Hause auf den Sofas zeigen noch eine Regung. Es gibt sie noch, die der Empörung. Der gedankliche Flugmodus, die Ignoranz ist noch nicht bei allen aktiviert.

Zeit für einen Neuanfang

Gründe dafür lieferte der DFB regelmäßig, wie Online-Paketboten, nur weitaus zuverlässiger. Ich fange jetzt nicht wieder mit dem gekauften Sommermärchen an. Es geht um die Entfremdung! Der DFB-Weg führt weg von den Fans, weg von der Basis. Hashtags werden künstlich kreiert, Beratungsresistenz hochnäsig auf allen Ebenen vorgelebt. Der Generationswechsel war ein guter Versuch, ein nice try, doch leider ist das Potenzial der Next Generation, vor allem in der Defensive, limitiert.

Das 0-zu-6 gegen Spanien ist nur die nächste Staffel einer Negativserie, ist nur eine weitere Kugel in einem Bällebad aus Enttäuschungen. Der Deutsche Fußball Bund hat gezeigt, er braucht kein Covid-19 um in seiner eigenen Blase zu leben.

"Mindestens Hummels und Müller!"

Der DFB muss da jetzt raus und benötigt: Frischen Wind, das Vertrauen der Fans zurück und Charakterköpfe, die die Mannschaft stabilisieren können. Mindestens Hummels und Müller! Und für diesen Weg muss ein neuer Nationaltrainer her. Viele wirken aktuell besser, als Joachim Löw. Die Zeit drängt! Und was hat die Deutsche Fußball Nationalmannschaft jetzt noch zu verlieren?

