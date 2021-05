Die NDR 2 App - kostenlos im Store!

NDR 2 immer dabei: Kein Problem mit der NDR 2 App für iOS und Android. Kostenloser Download im Store!

Mit der NDR 2 App sind Sie noch näher dran an unserem Programm und unseren Moderatoren! Alle aktuellen Hits und die besten Achtziger im Livestream, per Messenger direkt ins Studio, die aktuellen NDR 2 Nachrichten, großartige Gewinnspiele, Verkehrsservice und mehr! Super bequem: Einmal registrieren - und schon können Sie mit einem Klick an unseren Gewinnspielen teilnehmen.

Staumelde-Button und Echtzeitdarstellung des Verkehrsflusses auf den norddeutschen Straßen: Mit diesen neuen Funktionen der NDR 2 App wird der Service für die Verkehrsteilnehmer ausgeweitet. Auch die vielgenutzte Kartenansicht wurde dem aktuellen Update für die NDR 2 App weiter verbessert.

Verkehrsservice mit Echtzeit-Darstellung

Diese Funktion ist bisher einmalig in den Radio-Apps der ARD: Der "Ich stehe im Stau"-Button. Einmal betätigt - und zwar bitte wirklich nur, wenn der Wagen steht -, wird die Position der App binnen Sekunden direkt in das Redaktionssystem des NDR Verkehrsstudios gesendet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sofort mit der weiteren Recherche auf Basis der Daten des ADAC, von TomTom und der Polizei beginnen und die Meldung nach der Überprüfung übernehmen.

Außerdem können Nutzer zwischen Karten- und Listenansicht mit Filtermöglichkeiten für Autobahnen, Bundesstraßen und Bundesländer wählen. In der Karte wird der Verkehrsfluss nun in Echtzeit angezeigt, stockender Verkehr orangefarben, Stau in rot.

Noch Fragen? Kein Problem! Auf unserer Hilfeseite gibt es Antworten auf Ihre Fragen - und wenn auch das nicht hilft, schreiben Sie uns gerne eine Mail an app.ndr2@ndr.de. Viel Spaß mit unserer neuen App!