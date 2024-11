Sendedatum: 25.11.2024 06:00 Uhr Teilnahmebedingungen

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme an dem Gewinnspiel "Mit Robbie Williams über den roten Teppich!" des Programms NDR 2 in der Sendung "Der NDR 2 Morgen mit Elke & Jens". Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit diesen Bedingungen einverstanden.

1. Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Hörerinnen und Hörer, ausgenommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR, der NDR Media GmbH sowie deren Angehörige.

2. Das Gewinnspiel "Mit Robbie Williams über den roten Teppich!" läuft vom 25. bis 29. November 2024 während der Sendung "Der NDR 2 Morgen mit Elke & Jens". Eine Verlängerung der Aktion oder eine Änderung aus redaktionellen Gründen bleiben vorbehalten.

3. Gewinne: Zu gewinnen gibt es einen Besuch der Deutschland-Filmpremiere von "Better man" über das Leben von Robbie Williams, die am Sonntag, dem 8. Dezember um 19.00 Uhr in Köln im Cinedom stattfindet. Die Kosten für die Anreise mit der Bahn sowie die Hotelkosten sind im Preis inbegriffen. Wir verlosen insgesamt fünf Mal zwei Tickets.

4. Ermittlung der Gewinner*innen: Die Teilnahme erfolgt ausschließlich telefonisch. Wenn unsere Moderator*innen im Laufe der Sendung "Der NDR 2 Morgen mit Elke & Jens" zur Teilnahme an diesem Gewinnspiel aufrufen, ist die NDR 2 Gewinnspielhotline unter (01375) 95 10 95 (14 Cent pro Anruf) freigeschaltet. Unter allen, die dann anrufen, wird nach dem Zufallsprinzip ein*e Kandidat*in ausgewählt.

Wenn die Kandidat*innen drei Fragen zu Robbie Williams richtig beantworten können, haben sie gewonnen. Wenn sie es nicht schaffen, gibt es einen erneuten Aufruf und das Verfahren wiederholt sich.

5. Das Gewinnspiel ist beendet, wenn alle Tickets vergeben sind.

6. Der Gewinn steht dem Gewinner/der Gewinnerin höchstpersönlich zu. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.

7. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

8. Mehrfachgewinne sind ausgeschlossen. Nach einem Gewinn bei NDR 2 darf für die Dauer von 90 Tagen nicht mehr an Gewinnspielen von NDR 2 teilgenommen werden. Ausgenommen von dieser Regelung ist das 45-Sekunden-Quiz. Eine Teilnahme ist nur unter dem eigenen, richtigen Namen zulässig. Sollte sich bei der Datenerhebung im Nachhinein eine Zuwiderhandlung herausstellen, verfällt der Gewinn.

9. Haftungsausschluss: NDR 2 haftet nicht für die zeitweilige Nichtnutzbarkeit und/oder einen unverschuldeten Totalausfall der Telefonhotline, aufgrund dessen die Teilnahme nicht und/oder nur unzureichend erfolgen kann. NDR 2 haftet auch nicht, wenn der Gewinn nicht bzw. nicht fristgerecht eingelöst wird. In diesem Fall entfällt der Gewinnanspruch.

10. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutz: Der NDR wird eure Daten vertraulich behandeln und nur für die Durchführung dieses Gewinnspiels nutzen. Wenn es für die Abwicklung des Gewinns nötig ist, werden Daten der Gewinner*innen an den Veranstalter weitergegeben. Eine unberechtigte Weitergabe an Dritte findet ebensowenig statt wie eine Nutzung für Werbezwecke. Nach dem Abschluss des Gewinnspiels werden wir eure Daten unverzüglich löschen. Weitere Informationen zum Datenschutz gibt es hier.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Der NDR 2 Morgen | 25.11.2024 | 06:00 Uhr