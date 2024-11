Mit Robbie Williams über den roten Teppich! Sendedatum: 25.11.2024 06:00 Uhr Ihr seid Fans der ersten Stunde und könnt es kaum erwarten, seinen Film "Better man" zu schauen? Dann sichert euch eure Reise zur exklusiven Deutschlandpremiere und erlebt Robbie Williams hautnah!

Der Film „Better man“ über das Leben von Robbie Williams feiert am Sonntag, 8. Dezember um 19.00 Uhr in Köln Deutschlandpremiere. Robbie Williams wird selbst vor Ort sein und wir schicken fünf Mal zwei Hörer*innen mit ihm über den Roten Teppich zur exklusiven Filmvorführung im Kölner Cinedom. Die Kosten für die Anreise mit der Bahn sowie die Hotelkosten übernehmen wir!

Wir verlosen vom 25.11 bis 29.11. täglich zwei Tickets im "NDR 2 Morgen mit Elke und Jens“!

So macht ihr mit

Mitmachen ist ganz einfach: Wenn ihr im NDR 2 Morgen einen Aufruf hört, dann ran ans Telefon: (01375) 95 10 95 (14 Cent pro Anruf). Mit etwas Glück landet ihr bei Elke & Jens im Studio. Wenn ihr es jetzt schafft, bei unserem Robbie-Fan-Quiz drei Fragen zu Robbie richtig zu beantworten, gewinnt ihr eine Reise zu der Premiere.

Alles Infos in den detaillierten Teilnahmebedingungen. Wir drücken die Daumen!

