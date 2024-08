Sendedatum: 26.08.2024 06:00 Uhr Teilnahmebedingungen

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme an dem Gewinnspiel "Geld für die Guten" des Programms NDR 2 in der Sendung "Der NDR 2 Morgen mit Elke & Jens". Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit diesen Bedingungen einverstanden.

1. Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Hörerinnen und Hörer, die Mitglied eingetragener Vereine (e.V.) im Norden sind. Ausgenommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR, der NDR Media GmbH sowie deren Angehörige.

2. Das Gewinnspiel "Geld für die Guten" läuft vom 9. September bis 7. Oktober 2024, jeweils von Montag bis Freitag, während der Sendung "Der NDR 2 Morgen mit Elke & Jens" von 5.00 bis 10.00 Uhr. Kein Gewinnspiel am 3. Oktober (Feiertag). Eine Verlängerung der Aktion oder eine Änderung aus redaktionellen Gründen bleiben vorbehalten.

3. Gewinne: Zu gewinnen gibt es jeweils 5.000 Euro für Projekte der sich bewerbenden Vereine bzw. der Abteilungen von Vereinen, die Gesamt-Gewinnsumme beträgt 100.000 Euro.

Transparenzhinweis: Die Gewinnsumme wird uns zur Verfügung gestellt von der Deutsche Fernsehlotterie gGmbH, Axel-Springer-Platz 3, 20355 Hamburg.

4. Bewerbung für die Teilnahme: Die Bewerbung erfolgt ausschließlich über ein vollständig auszufüllendes Teilnahmeformular auf der NDR 2 Homepage (www.ndr.de/ndr2) ab dem 26. August 2024. Dort geben Bewerber*innen Infos über ihren Verein und benennen ein Projekt, das mit dem Gewinn über 5.000,00 Euro finanziert werden soll.

Darüber hinaus müssen diese Voraussetzungen für eine Teilnahme erfüllt sein:

Teilnehmen können nur eingetragene Vereine (e.V.) aus Norddeutschland, also Vereine, die im Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichts eingetragen sind und sich in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg oder Mecklenburg-Vorpommern befinden.

Bewerbungen z.B. mehrerer Sparte eines Vereins sind möglich. Gewinnen kann jeder Verein aber nur einmal.

Die Bewerber*innen hinterlassen im Formular die Handynummern von fünf Teammitgliedern, die ggf. bei NDR 2 anrufen werden, um im Falle einer Auslosung die 5.000 Euro zu gewinnen. WICHTIG: Wird ein Verein ausgelost, dann ist eine Teilnahme nur mit diesen registrierten Nummern möglich!

Die Bewerber*innen versichern, dass alle Teammitglieder einer Übermittlung ihrer Telefonnummer zugestimmt haben, mit ihrem Handyvertrag bei Gewinnspielnummern (01375...) anrufen können und dass sie bei der Teilnahme eine Rufnummernunterdrückung nicht aktiviert haben.

Teilnahmeschluss ist am Sonntag, 6. Oktober 2024, 23.59 Uhr.

5. Ermittlung der Gewinner-Vereine: Aus allen eingegangenen Bewerbungen werden nach redaktioneller Sichtung (Plausibilitätsprüfung, Einhaltung der Teilnahmebedingungen) die Vereine ausgelost, die am jeweiligen Tag die Chance auf den Tagesgewinn von 5.000 Euro haben. Wenn Elke und Jens im Programm die ausgelosten Gewinner-Vereine nennen, haben die in der Bewerbung benannten Teammitglieder maximal 15 Minuten Zeiten, sich bei der NDR 2 Gewinnspiel-Hotline zu melden: (01375) 95 10 95 (14 Cent pro Anruf). Haben sich spätestens nach 15 Minuten mindestens drei Teammitglieder des jeweiligen Vereins gemeldet, gewinnt der Verein 5.000,00 Euro.

Kommt es nicht zu einem Gewinn, wird im NDR 2 Nachmittag zwischen 14.00 und 19.00 Uhr eine weitere Runde nach demselben Modus gespielt. Sollte es auch am Nachmittag keinen Sieger geben, wird die Aktion verlängert.

6. Der Gewinn steht dem eingetragenen Verein zu, für den sich die Bewerber*innen gemeldet haben und sollte für den angegebenen Zweck verwendet werden. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.

7. Mehrfachgewinne sind ausgeschlossen. Nach einem Gewinn bei NDR 2 darf für die Dauer von 90 Tagen von den Teilnehmenden nicht mehr an Gewinnspielen von NDR 2 teilgenommen werden. Ausgenommen von dieser Regelung ist das 45-Sekunden-Quiz. Eine Teilnahme ist nur unter dem eigenen, richtigen Namen zulässig. Sollte sich bei der Datenerhebung im Nachhinein eine Zuwiderhandlung herausstellen, verfällt der Gewinn.

8. Haftungsausschluss: NDR 2 haftet nicht für die zeitweilige Nichtnutzbarkeit und/oder einen unverschuldeten Totalausfall der Telefonhotline, aufgrund dessen die Teilnahme nicht und/oder nur unzureichend erfolgen kann.

9. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutz: Der NDR wird eure Daten vertraulich behandeln und nur für die Durchführung dieses Gewinnspiels nutzen. Für die Abwicklung des Gewinns ist es nötig, die Daten der Gewinner*innen an die Deutsche Fernsehlotterie gGmbH weiterzugeben. Eine unberechtigte Weitergabe an Dritte findet ebensowenig statt wie eine Nutzung für Werbezwecke. Nach dem Abschluss des Gewinnspiels werden wir eure Daten unverzüglich löschen. Weitere Informationen zum Datenschutz gibt es hier.

