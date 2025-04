Sendedatum: 14.04.2025 06:00 Uhr Teilnahmebedingungen

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme an der Programmaktion "Mit Elke & Jens zu 'Gefragt – Gejagt'" im NDR 2 Morgen. Mit ihrer Bewerbung erklären sich die Teilnehmer*innen mit diesen Bedingungen einverstanden.

1. Teilnahmeberechtigung: Teilnahmeberechtigt sind nur Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter*innen des NDR und der NDR Media sowie deren Angehörige.

2. Aktionszeit/Gewinn: Im Zeitraum vom 14. bis 17. April 2025 können NDR 2 Hörer*innen im Rahmen der Sendung "Der NDR 2 Morgen mit Elke & Jens" die Teilnahme an der Quizsendung "Gefragt – Gejagt" im Ersten gewinnen, in Begleitung von Elke Wiswedel. Die Aufzeichnung der Sendung ist geplant am 6. Mai 2025 in Hamburg (Studio Hamburg).

3. Bewerbung: Die Bewerbung ist ausschließlich online möglich. Für die Bewerbung müssen die Teilnehmer*innen sich über ein Formular auf der NDR 2 Homepage (www.ndr.de/ndr2) bzw. in der NDR 2 App bewerben. Teilnahmeschluss ist am 16. April 2025, 18.00 Uhr.

4. Ermittlung der Teilnehmer*innen: Nach einer Sichtung der eingegangenen Bewerbungen wählt die Redaktion die Teilnehmer*innen nach dem Zufallsprinzip aus. Die Teilnehmer*innen werden spätestens am Abend vor der Spielrunde telefonisch von uns benachrichtigt. Sollten Bewerber*innen binnen 30 Minuten telefonisch nicht erreichbar sein, erfolgt eine neue Auswahl.

5. Ermittlung der Gewinner*in: Gespielt wird täglich mindestens zweimal in der Sendung "Der NDR 2 Morgen mit Elke und Jens" in der Zeit von 6.00-10.00 Uhr von Montag, 14. April bis einschließlich Donnerstag, 17. April 2025. Die ausgelosten Teilnehmer*innen werden von uns angerufen und nehmen an einem 45-Sekunden-Quiz mit Fragen zur Allgemeinbildung teil. Wer von allen Teilnehmer*innen am Ende die meisten Fragen richtig beantwortet, gewinnt die Teilnahme bei "Gefragt - Gejagt". Bei Gleichstand gibt es am Donnerstag zwischen 9.00 und 10.00 Uhr ein Stechen mit einer Schätzfrage. Wer dann am nächsten am richtigen Ergebnis liegt, gewinnt.

6. Der Gewinn steht ausschließlich persönlich dem/der Gewinner*in zu; eine Weitergabe des Gewinns an Dritte ist ausgeschlossen. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes sind bei der Aufzeichnung leider keine Begleitpersonen zugelassen. Sollte den*die Gewinner*in aus Gründen, die in seiner*ihrer Person liegen, nicht an der Aufzeichnung der Sendung teilnehmen können, so verfällt der Gewinn ersatzlos.

7. Anreise: Kosten für ein Bahnticket 2. Klasse Hin- und Rückreise werden übernommen, Buchung erfolgt durch den Veranstalter. Sofern es die Reiseplanung erfordert, werden auch die Kosten für eine Hotelübernachtung inkl. Frühstück übernommen; beides gilt nicht dür eine evtle. Begleitperson. Auch hierfür gilt die Bestimmung in Ziffer 6 zur Nicht-Teilnahme. Für den*die Gewinner*in gibt es einen Abhol-Service zum Produktionsgelände (Studio Hamburg) und zurück. Alles Weitere wie Restaurant, Hotelbar, Minibar etc. sowie Aufschlag für eine Begleitperson müsste bitte selbst übernommen werden. Adresse des Hotels: Moxy Hamburg City, Anckelmannstr. 11, 20537 Hamburg

8. Eine Umwandlung des Gewinns in Geld oder einen Sachpreis ist nicht möglich.

9. Mehrfach-Teilnahmen: Nach einem Gewinn bei NDR 2 darf für die Dauer von 90 Tagen nicht mehr an Gewinnspielen von NDR 2 teilgenommen werden. Ausgenommen von dieser Regelung ist das 45-Sekunden-Quiz. Eine Teilnahme ist nur unter dem eigenen, richtigen Namen zulässig. Sollte sich bei der Datenerhebung im Nachhinein eine Zuwiderhandlung herausstellen, verfällt der Gewinn.

10. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

11. Datenschutz: NDR 2 wird die Daten der Teilnehmer*innen nur und ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels speichern. Die Daten des*der Gewinner*in werden an die Redaktion Das Erste sowie die Produktionsfirma ITV für die Abwicklung des Gewinns übermittelt. Sämtliche personenbezogenen Daten, die im Zuge der Teilnahme an diesem Gewinnspiel gespeichert wurden, werden daraufhin nach Ablauf der gesetzlichen Speicherfristen gelöscht. Sie sind gemäß Art. 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem NDR um umfassende Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß Art. 16 ff. können Sie jederzeit gegenüber dem NDR die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder per E-Mail an datenschutz@ndr.de, per Fax an (040) 44 76 02 oder postalisch an den NDR, Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. Unsere Datenschutzerklärung und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter ndr.de in der NDR Datenschutzerklärung.

12. Haftung: NDR 2 haftet nicht für die zeitweilige Nichtnutzbarkeit und/oder für technische Störungen des Internets, aufgrund dessen die Teilnahme nicht und/oder nur unzureichend erfolgen kann.

