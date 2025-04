Mit Elke und Jens zu "Gefragt – Gejagt" Sendedatum: 11.04.2025 06:00 Uhr Norddeutsche Quiz-Asse gesucht! Ihr rätselt leidenschaftlich gern? Seid für euer Allgemeinwissen bekannt? Mehr noch: Ihr wollt euch beweisen – und das im Team mit Elke aus dem NDR 2 Morgen? Könnt ihr.

Darum geht's:

Natürlich kennt ihr "Gefragt – Gejagt" mit Alex Bommes im Ersten - und wartet schon auf die neue Staffel? Die startet am 23. April. Im Mai gibt es wieder ein Radio-Special - und da kommt ihr ins Spiel: Wer begleitet Elke Wiswedel aus dem NDR 2 Morgen zu "Gefragt - Gejagt" im Mai? Bewerbt euch jetzt - mit Glück und Wissen fordert ihr das Jäger-Team im Studio heraus!

So bewerbt ihr euch:

Geht vom 11. bis 16. April, 18.00 Uhr auf die NDR 2 Homepage oder in die NDR 2 App, klickt dort den entsprechenden Artikel an und füllt das Formular aus. Mit ein bisschen Glück fahrt ihr mit Elke Wiswedel für NDR 2 zu "Gefragt, Gejagt"! Hängt bitte ein Foto von euch an, füllt das Formular am Ende dieses Artikels aus und schickt es ab. Mit etwas Glück sahnt ihr dann mit Elke bei "Gefragt, Gejagt" ab!

Zwischen dem 14. und 17. April spielen wir im NDR 2 Morgen täglich mindestens zwei 45-Sekunden-Quizze zur Allgemeinbildung. Die Fragen sind ganz schön happig... Wer am Ende die meisten Fragen beantwortet, wird Wochensieger*in und ist bei "Gefragt - Gejagt" dabei (bei Gleichstand gibt es ein Stechen).

Ob ihr für eine Quizrunde ausgewählt werdet, erfahrt ihr spätestens am Abend vor der Teilnahme.

Klingt gut? Dann nichts wie los! Wir drücken die Daumen. Übrigens: Unsere Moderatorin wird den Gewinn spenden - ihr könnt den möglichen Gewinn behalten! Natürlich nur, wenn ihr den Jägern die Grenzen aufzeigt...

Hinweis: Die Aufzeichnung der Show findet am 6. Mai nachmittags in Hamburg statt, die Ausstrahlung ist derzeit für den 20. Mai vorgesehen. Es gelten die Teilnahmebedingungen.

