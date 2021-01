Stand: 14.01.2021 18:00 Uhr Teilnahmebedingungen

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme an der Programmaktion "Friday Night Live mit Elke & Jens" im NDR 2 Programm. Mit ihrer Bewerbung erklären sich die Teilnehmer/innen mit diesen Bedingungen einverstanden.

1. Teilnahmeberechtigung: Teilnahmeberechtigt sind nur Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen des NDR und der NDR Media sowie deren Angehörige.

2. Aktionszeit/Gewinn: Im Zeitraum vom 15. bis 22. Januar 2021 können NDR 2 Hörer/innen die Teilnahme an einer virtuellen "Friday Night Live mit Elke und Jens" gewinnen. Die Veranstaltung findet am Freitag, 22. Januar 2021, ab 19.00 Uhr im Foyer des NDR Radiohauses in Hamburg statt und dauert ca. eine Stunde. Die Gewinner/innen erhalten einen Link, mit dem sie über das Konferenzsystem "Big Blue Button" an diesem virtuellen Foyer-Event aktiv teilnehmen können. Mit dabeisein werden auch der Musiker Axel Bosse und der Comedian Atze Schröder. Die Teilnahme ist auf 15 Personen beschränkt.

3. Bewerbung: Die Bewerbung ist ausschließlich online über ein Formular auf der NDR 2 Homepage (www.ndr.de/ndr2) möglich. Das Formular ist vollständig auszufüllen und an NDR 2 zu schicken; unter anderem ist eine Telefonnummer anzugeben, unter der die Teilnehmer/innen zwischen 6 und 19 Uhr erreichbar sind. Die Bewerbung ist möglich vom 15. bis zum 22. Januar 2021, 14.00 Uhr.

4. Ermittlung der Teilnehmer/innen: Nach einer Sichtung der eingegangenen Bewerbungen wählt die Redaktion die möglichen Teilnehmer/innen nach dem Zufallsprinzip aus. Diese werden im Rahmen der Sendungen "Der NDR 2 Morgen mit Elke und Jens", "Der NDR 2 Vormittag mit Holger" sowie "Der NDR 2 Nachmittag mit Jessica und Sascha" vom 18. bis 22. Januar 2021 jeweils in der Zeit von 6.00 bis 19.00 Uhr von uns angerufen. Kommt das Gespräch zustande, sind die Bewerber/innen bei der "Friday Night Live" dabei. Sollten Bewerber/innen nicht erreichbar sein, erfolgt eine neue Auswahl.

Technische Hinweise: Die Gewinner/innen erhalten von uns per E-Mail einen Link zugeschickt, mit dem sie Zutritt zur virtuellen Foyer-Veranstaltung am 22. Januar ab 19 Uhr erhalten. Dieser Link ist über einen Internet-Browser zu öffnen - es muss keine spezielle Software dafür installiert werden. Der verwendete Browser sollte aktuell sein. Die Teilnahme ist auf einem Desktop-Rechner bzw. Laptop möglich, u.a. mit Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari oder Microsoft Edge (nicht: Internet Explorer), oder auf einem mobilen Gerät (Smartphone, Tablet). Es läuft über das Online-Meeting-Programm "Big Blue Button", dessen Server in Deutschland stehen und das nach deutschen Datenschutz-Richtlinien betrieben wird.

Wichtig: Damit die Gewinner/innen aktiv teilnehmen können, muss das genutzte Gerät über eine Tonausgang/Lautsprecher, Kamera und ein Mikrofon verfügen; diese Geräte müssen für die genannte Nutzung freigegeben sein.

5. Der Gewinn steht ausschließlich persönlich dem Gewinner/der Gewinnerin zu; eine Weitergabe des Links bzw. des Gewinns an Dritte ist ausgeschlossen.

6. Eine Umwandlung des Gewinns in Geld oder einen Sachpreis ist nicht möglich.

7. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

8. Datenschutz: NDR 2 wird die Daten der Teilnehmer/innen nur und ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels speichern. Sämtliche personenbezogenen Daten, die im Zuge der Teilnahme an diesem Gewinnspiel gespeichert wurden, werden daraufhin nach Ablauf der gesetzlichen Speicherfristen gelöscht. Sie sind gemäß Art. 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem NDR um umfassende Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß Art. 16 ff. können Sie jederzeit gegenüber dem NDR die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder per E-Mail an datenschutz@ndr.de, per Fax an (040) 44 76 02 oder postalisch an den NDR, Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. Unsere Datenschutzerklärung und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter ndr.de in der NDR Datenschutzerklärung.

9. Haftung: NDR 2 haftet nicht für die zeitweilige Nichtnutzbarkeit und/oder für technische Störungen des Internets, aufgrund dessen die Teilnahme nicht und/oder nur unzureichend erfolgen kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 15.01.2021 | 06:00 Uhr