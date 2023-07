Mit NDR 2 macht der Sommer richtig Spaß! Sendedatum: 10.07.2023 06:15 Uhr Auch in diesem Sommer verbringen viele Norddeutsche den Urlaub zu Hause - und für alle gibt es was Besonderes bei NDR 2: Macht euch den Sommer noch schöner mit heißen Preisen im NDR 2 Morgen!

Los geht's am 10. Juli im NDR 2 Morgen mit Elke und Jens.

Familienspaß, Wellness pur oder praktische Gimmicks - bis zum 18. August gibt es unter anderem zu gewinnen:



Konzertkarten für Pink im Norden

Kurzurlaube Im Heide Park Soltau und im Vabali Spa Hamburg

Tickets für das NDR 2 Plaza-Festival im September

NDR 2 Plaza-Festival im September Freier Eintritt im Vogelpark Marlow oder im Barfußpark Lüneburger Heide

Bluetooth-Box oder Ventilator plus Tickets

So macht ihr mit

Mitmachen ist ganz einfach: Wenn unsere Moderator*innen im NDR 2 Morgen dazu aufrufen, dass ran an's Telefon:

(01375) 95 10 95 (14 Cent pro Anruf)

Mit ein bisschen Glück* landet ihr direkt bei Elke und Jens im Studio - wenn ihr jetzt noch eine kurze Spielrunde erfolgreich absolviert, habt ihr gewonnen! Wir spielen mit euch unter anderem:

"Ding Dong": Fünf Fragen. Die erste muss mit "Ding Dong" beantwortet werden, die zweite Frage mit der Antwort auf Frage 1 usw. Wenn ihr cool bleibt und fünf richtige Antworten gebt, geht der Daumen hoch!

"Stadt, Land, Fluss? - Nicht ganz!" - Kandidat*in bekommt einen zufälligen Buchstaben zugelost und muss innerhalb von 25 Sekunden drei Begriffe in drei verschieden Kategorien finden (z.B. Grund fürs Zuspätkommen, was findet man unterm Bett, Hunderasse...)

"Mit 2 dabei" - Teilnehmer*in nennt drei Begriffe zu einer bestimmten Frage (z.B. "Was kann man grillen“? - "Wurst, Tofu, Gemüse…“). Stimmen mindestens zwei dieser Begriffe mit denen überein, die der Norden (in einem Umfrage-Bit) gesagt hat, gibt’s einen Preis.

*Aus allen eingehenden Anrufen wird ein/e Teilnehmer*in per Zufallsprinzip ausgewählt. Teilnahme ausschließlich telefonisch. Umwandlung der Gewinne in Geld ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Darüber hinaus gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen.

Transparenzhinweis: Zwei Preise (Kurzurlaube) wurden uns zur Verfügung gestellt von der Heide-Park Soltau GmbH sowie der Vabali Spa Hamburg GmbH & Co. KG.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Der NDR 2 Morgen | 10.07.2023 | 06:15 Uhr