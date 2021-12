Maren Siebers Weihnachtsfilm-Tipps

Neben den Klassikern wie "Schneeweißchen und Rosenrot" oder "König Drosselbart" gibt's auch ganz viele Märchen, die nicht so bekannt sind, wie zum Beispiel "Das Wasser des Lebens" oder "Siebenschön" - ganz viele davon auch neu verfilmt. "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" findet ihr da natürlich auch.

Eine Familie aus der Stadt macht Weihnachtsurlaub auf einer abgelegenen Insel. Die Bewohner der Insel sind jedoch alle etwas mysteriös und dann nimmt der Horror seinen Lauf. "Elfen" ist wie eine Mischung aus "Gremlins", "Blair Witch Project" und "ET" - und teilweise echt gruselig. Da ist nicht viel mit Glöckchen und Besinnlichkeit - die Serie ist ab 12 - ich würde sie aber eher mit älteren Kindern gucken. Wer Grusel, Mystery und Dänemark-Krimis mag, hat mit "Elfen" Spaß - sechs Folgen á 30 Minuten - das hat man schnell weggeguckt.

Peter überredet seinen besten Freund Nick, sich als sein Freund auszugeben, weil er genervt ist, dass seine Familie jedes Jahr an Weihnachten fragt, warum er noch Single ist. Leider hat Peters Mutter ein Blind-Date mit dem sehr gut aussehendem James arrangiert und Peter muss sich entscheiden: Welchen Mann will er unterm Weihnachtsbaum küssen: Nick oder James? Eine richtig schöne, kitschige, amerikanisch Liebes-Weihnachts-Komödie - wer "Tatsächlich Liebe" oder "Liebe braucht keine Ferien" mag, der wird mit "Single all the way" sehr viel Spaß haben!

Robin ist ein Rotkehlchen, was bei Mäusen aufgewachsen ist und sich zu Weihnachten nichts sehnlicher wünscht, als auch eine Maus zu sein. Wirklich ganz berührend, niedlich und mit 30 Minuten der perfekte Film, wenn man die Kleinen vor dem Essen oder der Bescherung noch eine halbe Stunde beschäftigen will. Ich hatte am Ende sogar ein kleines Tränchen im Auge.

Schauspieler Bill Murray soll ein Weihnachts-Special mit vielen Promis in New York moderieren. Durch einen Schneesturm kommt aber keiner und er will schon fast hinschmeißen, als er mit Hilfe der Angestellten dann doch noch eine Show auf die Beine stellt. Großartige Besetzung: Unter anderem mit George Clooney und Miley Cyrus, die sich selbst spielen, es wird gesungen und getanzt - ein richtig schöner Old-school Musical-Film!