NDR 2 Picknicker: Jetzt mitmachen!

In diesem Sommer verbringen viele Norddeutsche den Urlaub zu Hause - und für alle gibt es den NDR 2 Picknicker im NDR 2 Morgen! Bis zum 21. August verlosen wir sommerliche Preise. In dieser Woche suchen wir wieder Orte im Norden – und Sie können eine praktische eine Picknicktasche gewinnen!

So läuft der "NDR 2 Picknicker"

Welchen Ort im Norden suchen wir? Das finden Sie heraus! Dazu gibt's Tipps während der Sendung. Wenn Sie den richtigen Ort wissen - dann rufen Sie bei der NDR 2 Gewinnspielhotline an: (01375) 95 10 95 (Festnetzpreis 14 Cent pro Anruf, aus den Mobilfunknetzen kann es teurer werden). Mit ein bisschen Glück landen Sie im Studio und können schon bald zum nächsten Picknick aufbrechen!

Das Stadtbad Okeraue in Wolfenbüttel...

... war am 24. Juli der gesuchte Ort im NDR 2 Morgen und gleichzeitig das Versteck unseres Reporters Florian Kneifel. Nach mehreren Hinweisen haben ihn Helga und Ulli finden können und so die nächste Picknicktasche abgeräumt! Herzlichen Glückwunsch!

Beim Sonnenaufgang an der Elbe

Unser Reporter Dirk Böge hat sich bei schönstem Sonnenaufgang an der Elbe in Glückstadt versteckt. Hörerin Christiane hat ihn gefunden und sich die nächste Picknicktasche gesichert.

Beste Laune bei norddeutschem Wetter in Scharbeutz

Am Freitag ist der NDR 2 Picknicker im Außeneinsatz! Das Wetter in Scharbeutz war - ausbaufähig. Trotzdem wurde unser Reporter Henrik Hanses belagert - als erstes war NDR 2 Hörerin Dorothea vor Ort und hat die ultrapraktische Picknicktasche abgestaubt. Glückwunsch! In er Woche davor war Dirk Böge im lauschigen Lüneburg - dort hat ihn NDR 2 Hörerin Christiane auf dem Weg zur Arbeit am Stintmarkt persönlich getroffen. Für sie gab es einen NDR 2 Picknickkorb, ebenso für Bettina aus Neetze, die wir aus den eingegangenen Nachrichten als Gewinnerin ermittelt haben.

Machen Sie mit! Die detaillierten Teilnahmebedingungen gibt es hier auf der NDR 2 Homepage.

