#UseTheNews: Echte Nachrichten vs. Fake News Sendedatum: 18.04.2024 06:00 Uhr Beunruhigender Trend: Viele, vor allem junge Menschen, "informieren" sich über fragwürdige Quellen - und sehen Falschmeldungen in sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten. "UseTheNews" hält dagegen.

In Zeiten von Desinformationen und Deepfakes wird es immer wichtiger, gerade jungen Menschen mehr Orientierung im Umgang mit Medien zu geben. Mit der Initiative "Jahr der Nachricht“ machen zahlreiche Medienhäuser, darunter auch der NDR, auf die Bedeutung von vertrauenswürdigen Informationen aufmerksam.

"Jahr der Nachricht“: Was ist richtig, was ist wahr?

Was ist eigentlich eine Nachricht und welcher Quelle kann ich vertrauen? Studien zeigen, dass etwa ein Drittel der 14- bis 24-Jährigen wenig Interesse an Nachrichten hat. Wissen darüber, was Journalismus ist oder wie Journalist*innen arbeiten, ist bei ihnen kaum vorhanden. YouTube, Instagram und TikTok sind für sie wichtige Informationsquellen über das Weltgeschehen. Und über die Hälfte (58 Prozent) der Jugendlichen in Deutschland kommt jeden Monat in Kontakt mit Desinformation - die oft genug professionell und ganz bewusst produziert und verbreitet wird.

Wo finde ich Faktenchecks von Profis? (Auswahl) GADMO: Der German-Austrian Digital Media Observatory bietet eine Suchmaschine für Faktenchecks der Redaktionen von APA, ANP, CORRECTIV und dpa an.



Faktenfinder bei tagesschau.de

Die Redaktion der tagesschau hat ein eigenes Ressort, das fragwürdige Meldungen aufspürt, überprüft und Falschmeldungen entlarvt.



Google Fact Check Explorer

Spezialsuchmaschine für Artikel, die von den Anbietern als Faktencheck gekennzeichnet wurden. Man kann Faktenchecks in verschiedenen Sprachen und zu beliebigen Stichwörtern suchen.



Faktencheck via WhatsApp

Einige Faktencheck-Redaktionen sind auch via Messenger ansprechbar. Einfach einen Link, einen Screenshot oder ein Stichwort weiterleiten. Dann schauen sie nach, ob sie das Thema schon überprüft haben und schicken einen entsprechenden Faktencheck zurück.

dpa: 0160/3476409; CORRECTIV: 0151/17535184

Was ist das Ziel der Initiative?

Aus genau diesem Grund wurde das "Jahr der Nachricht“ ins Leben gerufen. Die Initiative widmet sich im Jahr 2024 dem Journalismus und der Medienkompetenz im Kontext von Desinformation, Clickbaiting und Manipulation von Nachrichten. Ziel des Projekts ist es, auf Nachrichtenkompetenz und faktenbasierte Meinungsbildung hinzuweisen sowie mehr Aufmerksamkeit auf seriöse Medien zu lenken. Transparente Recherchen, ein seriöser Umgang mit Quellen und faktenbasierte Berichte schützen Gesellschaft und Demokratie vor Manipulation und Desinformation. Der Initiator der Initiative "Jahr der Nachricht“ ist #UseTheNews.

Welche Angebote gibt es?

Das "Jahr der Nachricht“ bietet ein vielseitiges Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene an. Darunter unter anderem ein neues Nachrichtenformat auf Social Media und bundesweite Newscamps für Jugendliche. Auch Schulklassen und Lokalredaktionen sollen miteinander verknüpft und journalistische Projekte initiiert werden.

Neues digitales News-Format

Mit dem Kanal "Social News Daily" auf TikTok, YouTube und Instagram schaffen die #UseTheNews-Partner zudem ein Labor für eine neue Form von Social-Media-Journalismus. Ein Team junger Journalistinnen und Journalisten erstellt jede Woche gemeinsam mit einem Medienpartner Inhalte zu einem News-Thema. So sollen junge Menschen erreicht werden, die bisher wenig Interesse an Nachrichten zeigen.

Wer ist #UseTheNews?

#UseTheNews wird von der dpa sowie von einigen öffentlich-rechtlichen Medien unterstützt. Mit #UseTheNews wird nicht nur die Nachrichtennutzung und -kompetenz junger Menschen erforscht. Es werden auch neue Bildungs- und Informationsangebote entwickelt. In Kooperation mit vielen unterschiedlichen Partnern aus den Bereichen Bildung, Forschung und Medien will die Initiative #UseTheNews herausfinden, wie junge Menschen sich informieren und mit welchen journalistischen Formaten die Generation Z am besten erreicht wird.

