Sendedatum: 21.11.2024 19:05 Uhr NDR 2 Spezial - Das Thema: Trost in der Trauer – was hilft beim "Loslassen"?

Es ist ein Thema, das viele Menschen gerne verdrängen, doch irgendwann kommt der Tag, an dem sich jeder damit auseinandersetzen muss: Tod, Abschied und Trauer. Wie redet man über den Tod? Wie erleben Kinder den Verlust eines Angehörigen? Wie kann man gut "loslassen"? Und: Hat die Trauer um einen Menschen irgendwann ein Ende? Wir sprechen unter anderem mit einem Trauerbegleiter darüber.

Das NDR 2 Spezial "Trost in der Trauer – was hilft beim 'Loslassen'?“ am Donnerstag vor Totensonntag, ab 19.05 Uhr.

Moderation: Kevin Bieler

21.11.2024 | 19:05 Uhr