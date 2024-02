Ab in die 70er, 80er und 90er: Vintage-Woche bei NDR 2

Stand: 26.02.2024 11:13 Uhr

Wir machen zwischen dem 26. und 29. Februar einen Ausflug in die Vergangenheit! Radio an: Im NDR 2 Morgen, im NDR 2 Vormittag und im NDR 2 Nachmittag ist Vintage-Woche angesagt! Vintage-Influencer, NDW-Stars oder Second-Hand-Tricks für euren nächsten Flohmarkt-Besuch - in dieser Woche ist alles dabei.