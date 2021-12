Sendedatum: 21.12.2021 14:00 Uhr Bosse: "Sunnyside Live"-Tour in den September 2022 verlegt

Ursprünglich wollten Aki Bosse und Band im November 2021 auf Tour gehen - das haben sie schon in den April 2022 verschoben. "Aufgrund der anhaltenden Pandemie" wird die "Sunnyside Live" Tour erneut verlegt - in den September 2022.

Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit bzw. können dort zurückgegeben werden, wo sie

gekauft wurden.

Axel Bosse: "Als wir die Tour aus diesem November in den April 2022 verschoben haben, waren wir uns sicher, dass der Plan aufgehen wird. Wir haben uns so gefreut, Sunnyside dann endlich auch live zu spielen. Wie ihr aber sicherlich verstehen werdet, haben wir nun aufgrund der aktuellen Lage entschieden, die Tour ein weiteres Mal zu verschieben. Im Spätsommer sollte es dann aber wirklich klappen. Wir hoffen, dass die neuen Termine für euch alle passen. Es gibt nach wie vor nichts, auf was ich mich mehr freue."

Die weiteren neuen Termine der Tour findet ihr auf der Homepage von Axel Bosse.

Im Januar war er noch bei "NDR 2 Friday Night Live" mit Elke & Jens vertreten.

