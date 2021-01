Stand: 06.01.2021 13:02 Uhr Das NDR Studio Braunschweig

Das NDR Studio Braunschweig betreut ein Berichtsgebiet, wie es spannender und interessanter kaum sein kann. 1,4 Millionen Menschen leben hier zwischen den Erholungsgebieten Harz und Heide. Stahl- und Autoindustrie, Maschinen- und Anlagenbau bis hin zu innovativen Unternehmen der alternativen Energien prägen das Wirtschaftsleben. Eng verbunden mit der Wissenschaft.

VIDEO: NDR Studio Braunschweig: Blick hinter die Kulissen (5 Min)

NDR Studio Braunschweig

Leitung: Ute Andres

Fallersleber Tor Wall 16

38100 Braunschweig



Tel. (05 31) 12 01 63

Fax: (0531) 1201653

Aktuelles, Kultur und Sport direkt aus der Region

Geschichte und Kultur drücken der Region ihren Stempel auf: von den ältesten Museen des Kontinents in Braunschweig bis hin zum Weltkulturerbe Goslar. Verbunden sind die Menschen mit ihren Theatern und mit dem Sport, der in vielen Bereichen "erstklassig" ist. Und wir berichten darüber. Ob in NDR 1 Niedersachsen auf unserer Frequenz 98,0, ob in Hallo Niedersachsen das Magazin oder in vielen anderen ARD Programmen: Immer heißt es "Aus dem Studio Braunschweig des NDR".

Kontakt

