Sendedatum: 11.01.2021 19:05 Uhr Niederdeutsches Hörspiel: Een Dör sleiht to

Die Frau Pastor besucht nach der Rückkehr aus der Stadt auf dem kleinen Dorfbahnhof kurz das "Herzhäuschen" - aber plötzlich hakt das Schloss, und sie kann sich nur mit Hilfe des Streckenwärters Reimers wieder daraus befreien. Damit das nicht wieder passiert, will er ihr zeigen, mit welchem Trick dem Schloss beizukommen ist. Ergebnis: Frau Pastor und der Streckenwärter verbringen an diesem prekären Ort eine gemeinsame Nacht! Ein Skandal scheint unabwendbar...

Über die Autorin

Erna Weißenborn (10. Juli 1898 bis 19. März 1973) lebte seit ihrem zehnten Lebensjahr in Heide (Holstein). Mit 18 verfasste sie ihren ersten Roman ("Frau Hannas Ehe") und schrieb im weiteren außer Romanen und Novellen auch erfolgreiche Hörspiele und Theaterstücke. In den 30er-Jahren galt sie in Theaterkreisen als "Nachfolgerin Gerhard Hauptmanns".

Die Sendetermine Freitag, 8.01.2021, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 10.02.2021, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Montag, 11.01.2021, 21.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Mittwoch, 13.01.2021, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Montag, 11.01.2021, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Regie: Hans-Jürgen Ott

Musik: Franz Ort

Produktion: Radio Bremen und NDR 1963



Mitwirkende: Heinrich Kunst, Ruth Bunkenburg, Bernd Wiegmann, Ivo Braak, Almut Sandstede, Leo Sylvester Huth,

Ernst-Otto Schlöpke.

