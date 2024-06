Landvolk: Gut 250.000 Menschen beim Tag des offenen Hofes Stand: 09.06.2024 18:21 Uhr 65 Bauernhöfe in Niedersachsen haben zum Tag des offenen Hofes am Sonntag ihre Tore geöffnet. Von der Küste bis zum Harz haben Landwirtinnen und Landwirte das Leben und Arbeiten auf ihrem Hof gezeigt.

Landwirtschaft zum Staunen und Anfassen - das sollte der Tag des offenen Hofes bieten. Von 10 bis 17 Uhr konnten Interessierte am Sonntag auf 65 Bauernhöfen in ganz Niedersachsen den Landwirten und Landwirtinnen über die Schulter schauen und die verschiedenen Facetten der landwirtschaftlichen Produktion mit allen Sinnen erleben. Und die Besucherinnen und Besucher kamen in Scharen: Gut 250.000 Menschen seien - "dank angenehmer Temperaturen und einem messbar gestiegenen Interesse an der Landwirtschaft" - insgesamt auf den Höfen in allen Regionen des Landes zu Gast gewesen, bilanzierte am Sonntagabend das Landvolk Niedersachsen.

Informationen, Aktivitäten und regionale Köstlichkeiten

Die teilnehmenden Betriebe waren genauso vielfältig wie Niedersachsen selbst: ökologischer oder konventioneller Anbau, Rinder-, Geflügel-, Schweine- oder Pferdehaltung, Ackerbau, Bioenergie, Spargel- oder Obsthöfe mit Erdbeeren und Melonen. Neben vielen Informationen zur Landwirtschaft erwarteten die Besucherinnen und Besucher zahlreiche Aktivitäten für Groß und Klein sowie regionale Köstlichkeiten direkt vom Feld. Dazu boten die Höfe Einblicke in ihre Produktionshallen an, stellten traditionelle und moderne Technik vor und brachten Interessierten mit vielen Aktionen die verschiedenen Berufsbilder in der Landwirtschaft näher.

Tag des offenen Hofes 2024: 35.000 Gäste allein in Holtrup

Auf dem Biohof Bremer in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) erfuhren die Menschen beispielsweise, wie Speiseöle hergestellt werden. Im Alten Land in Jork (Landkreis Stade) zeigte Familie Lühs, wie die Apfelernte funktioniert, während auf einem Hof in Moringen (Landkreis Northeim) Kinder Knäckebrot backen konnten. Offiziell eröffnet wurde der Tag des offenen Hofes am Sonntagvormittag auf dem Pferdehof Fischer in Holtrup (Landkreis Vechta). Mit dabei: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Ehrengäste sowie Moderatoren von NDR 1 Niedersachsen. Allein auf den fünf teilnehmenden Höfen in Holtrup habe der Kreislandvolkverband Vechta rund 35.000 Besucherinnen und Besucher gezählt, so das Landvolk Niedersachsen.

Viele Helferinnen und Helfer im Einsatz

Am Tag des offenen Hofes beteiligten sich unter anderem das Landvolk - der Landesbauernverband, der Landfrauenverband Hannover und Weser-Ems, die Landjugend und NDR 1 Niedersachsen. Gefördert wird die Aktion von VGH Versicherung, Öffentliche Versicherung Braunschweig und Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse.

