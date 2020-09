Elvis Presley - "In The Ghetto"

Stand: 17.07.2013 09:56 Uhr

E von Roger Lindhorst

Elvis Presley, der King of Rock'n'Roll, hat weltweit viele Nummer-Eins-Hits. In Deutschland schafft es aber nur ein einziges Lied an die Spitze der Hitparade. Das ist 1969 - mit "In The Ghetto".

Die Geschichte hinter "In The Ghetto"

1968 hat Elvis die Nase voll. In den Jahren zuvor hat er sich kaum um seine Musik gekümmert und stattdessen mittelmäßige Musikfilme gedreht. Er sagt später: "Ich wurde es leid, Lieder für die Kerle zu singen, die ich in meinen Filmen zusammenschlug." Es ist also Zeit für ein Comeback. Und das feiert er kurz vor Weihnachten 1968. In einer Fernsehshow präsentiert er seine Hits vor einem kleinen, erlesenen Publikum. Jeder kann sehen: Elvis ist gereift, erwachsen geworden. Er hat geheiratet, und seine Tochter Lisa-Marie ist in jenem Jahr auf die Welt gekommen. Kurz nach der TV-Show nimmt er das Album "From Elvis in Memphis" auf: Zwölf Songs, in denen er zeigen kann, dass er es noch drauf hat - darunter "In The Ghetto".

Ernste Töne statt Love-Songs

Das Lied handelt von einem Jungen, der in einem Armenviertel geboren wird, auf die schiefe Bahn gerät und als Jugendlicher erschossen wird. Während der Junge stirbt, kommt in der Nachbarschaft ein Kind zur Welt, das das gleiche Schicksal erwartet. Die Ausweglosigkeit der Jugendlichen in den Ghettos - das sind ungewohnt ernste Töne von Elvis, der bis dato vor allem Liebe, Sex und Rock'n'Roll besungen hat. Aber Elvis meint damals: "Ich musste 'In The Ghetto' einfach singen, nachdem ich den Song das erste Mal gehört habe."

Reife Fans

Nicht nur Elvis, auch dessen Fans sind älter und nachdenklicher geworden. Und die Jugendlichen, die Ende der 60er-Jahre nachrücken, sind kritischer und interessieren sich für Politik. Elvis Presley hat also den richtigen Riecher, trifft im wahrsten Sinne den richtigen Ton und krönt mit "In The Ghetto" sein ohnehin gefeiertes Comeback.

Ideenklau

Geschrieben hat dieses Lied der amerikanische Musiker Mac Davis, der selbst in einem Armenviertel groß wird. Er hat es in nur wenigen Stunden komponiert, nachdem ihm ein befreundeter Gitarrist diese kleine, aber markante Melodie beigebracht hat. Der Freund dürfte sich geärgert haben, dass mit seiner musikalischen Idee dann andere die Lorbeeren ernteten. Mac Davis meint später dazu nur: "So ist nun mal das Geschäft!"

