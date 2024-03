Es wird nass und windig am Osterwochenende Stand: 28.03.2024 11:25 Uhr Frühlingshafter Sonnenschein oder April-Kapriolen? Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert für die kommenden Tage im Norden unbeständiges und teils stürmisches Wetter. Immerhin soll es mild bleiben.

Die Feiertage bringen Regen und mancherorts böige Winde, so zumindest die Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Nach einem wechselhaften Gründonnerstag mit Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad und teils starkem Wind wird sich die Wetterlage voraussichtlich so auch am Karfreitag halten.

Ausflüge am Sonnabend planen

Am freundlichsten wird es wohl im ganzen Norden am Sonnabend. Es bleibe zwar bewölkt, dafür aber trocken bei frühlingshaften Temperaturen über 20 Grad. Vor allem zwischen Lüneburger Heide und Harz meldet sich der Frühling mit Höchsttemperaturen von 22 Grad, leider auch dort bei bedecktem Himmel.

Am Sonntag soll es damit aber in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein auch schon wieder vorbei sein, der Regen kehrt zurück und das Thermometer fällt auf maximal 14 Grad. Mecklenburg-Vorpommern hat die besten Karten: Dort soll es auch am Sonntag trocken bis heiter bleiben bei bis zu 18 Grad.

Sahara-Staub trübt den Himmel

Den Himmel verhängen übrigens nicht nur die Regenwolken. Mit der warmen Luft aus dem Süden kommt auch Sahara-Staub nach Norddeutschland. Die Folge ist ein orange-braun getrübter Himmel - zumindest am Sonntag und Montag.

Insgesamt sind allerdings genaue Prognosen derzeit schwierig, wie der NDR Wetterexperte Sebastian Wache sagt. Denn: Zum einen befindet sich über Osteuropa ein Hochdruckgebiet, zum anderen aber ein Tiefdruckgebiet im Westen. "Wir sind etwas näher am Tiefdruckgebiet, deshalb bleibt das Wetter wechselhaft", erklärt jedoch auch er.

Weitere Informationen Wetter: Vorhersage und Regenradar für Norddeutschland Das Wetter in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen: Vorhersage, Regenradar, PLZ-Suche und Unwetterwarnungen. mehr

Historie: Osterwetter bietet meist von allem etwas

Grundsätzlich hat sich das Oster-Wetter in der Vergangenheit schon immer sehr verschieden gezeigt: Von Dauerregen über heftige Gewitter, Sturm und Schneefall bis hin zu fast hochsommerlichen Temperaturen war alles dabei. Grund dafür ist vor allem der schwankende kalendarische Ostertermin - der immer auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang fällt. Frühester Ostersonntag ist demnach der 22. März, der späteste der 25. April.

So hatte beispielsweise Hamburg laut dem Wetterkanal von Jörg Kachelmann 1952 (13. April) mit 26 Grad den bislang wärmsten Ostersonntag seiner Geschichte, 1964 (29. März) mit lediglich 2 Grad den kältesten. Warnemünde verzeichnete laut mv-wetter.com am Ostermontag 2008 (24. März) -2 Grad, 2018 lagen an Ostersonntag (1. April) 15 Zentimeter Schnee.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten | 28.03.2024 | 09:00 Uhr