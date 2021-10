Schwerin: 89-Jähriger fährt über Treppen gegen eine Hauswand

Stand: 11.10.2021 15:49 Uhr

In der Schweriner Innenstadt hat am Montagmittag ein 89-jähriger Fahrer die Kontrolle über sein Auto verloren. Er fuhr über eine Treppenanlage in der Moritz-Wiggers-Straße und prallte gegen eine Hauswand.