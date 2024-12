Stand: 05.12.2024 09:59 Uhr Wirtschaftsminister Madsen gegen Welcome-Center in Heide

Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) hält eine Außenstelle des schleswig-holsteinischen Welcome-Centers in Heide (Kreis Dithmarschen) für nicht erforderlich. Das sagte Madsen am Mittwoch (04.12.) vor dem Wirtschaftsausschuss des Landtags. Dessen Mitglieder stimmten außerdem mehrheitlich gegen einen Antrag der FDP, der solch ein Welcome-Center innerhalb der Strukturen des geplanten Projektbüros in Heide vorsieht. Das Projektbüro soll eingerichtet werden, um die infrastrukturellen Planungen rund um die Ansiedlung des Batterieherstellers Northvolt zu koordinieren. Nach Vorstellung von Dithmarschens Landrat Torben Schütt (CDU) sollten in dem Welcome-Center ausländische Fachkräfte durch Behördengänge gelotst und unterstützt werden.

