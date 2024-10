Laut ver.di alle, die zum Omnibusverband Nord (OVN) zählen. Das sind etwa 80 private Busunternehmen aus Hamburg und Schleswig-Holstein mit etwa 1.700 Bussen und ca. 3.000 Beschäftigten - darunter zum Beispiel DB Regio Bus Nord, Autokraft, Rohde Verkehrsbetriebe, Transdev Nord, die Kreisverkehrsgesellschaft Pinneberg oder die Verkehrsgesellschaft Südholstein. Welche Buslinien trotz des Streiks doch noch fahren, können Kunden nur bei den jeweiligen Unternehmen selbst erfragen. Touristische Unternehmen sind vom Streik ausgenommen. Die Verkehrsbetriebe Kreis Plön gehören zwar zum Eisenbahn-Tarifvertrag, sollen am Dienstag und Mittwoch aber auch in den Warnstreik treten.

Ver.di hat hat für den Oktober insgesamt sechs Streiktage angekündigt. Die erste Streikwelle fand Donnerstag und Freitag (10. bis 11. Oktober) ganztägig statt. Erneut soll dann in der Woche vor den schleswig-holsteinischen Herbstferien vom 14. bis zum 17. Oktober gestreikt werden.

Es kann auch zu spontanen Streikaktionen kommen. Die sollen laut ver.di am Tag vor dem jeweiligen Streik um 18 Uhr in einer Pressemitteilung verkündet werden. Wie die Gewerkschaft mitteilte, könnte bei einem Streikbruch durch die Busunternehmen auch wieder komplett unangekündigt gestreikt werden.

Die Verkehrsbetriebe Kreis Plön streiken am Dienstag und Mittwoch (15. bis 16. Oktober).