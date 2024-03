Stand: 04.03.2024 10:06 Uhr Verfolgungsjagd auf A21 - Prozess startet in Neumünster

Vor dem Amtsgericht Neumünster geht es ab Montag um eine Verfolgungsjagd auf der A21 bei Bargteheide (Kreis Stormarn). Laut Anklage sollten vor einem halben Jahr zwei Männer in ihrem Auto kontrolliert werden. Der Fahrer gab den Angaben zufolge jedoch Gas und überholte das Polizeiauto mit bis zu 220 Kilometern pro Stunde. Weiter ging es auf einer Kreisstraße Richtung Schackendorf (Kreis Segeberg). Erst als das Auto mit einem anderen zusammengestoßen war, konnte die Polizei die Männer fassen. Ob das tatsächlich so passiert ist, will das Gericht klären. Ein weiterer Verdacht: Die beiden Männer wollten möglicherweise vier Personen aus dem Irak, die mit ihnen im Wagen saßen, illegal nach Dänemark einschleusen.

